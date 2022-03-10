«Ростелеком» предлагает бизнесу Приморья подключить «Виртуальную АТС» за 1 рубль

«Ростелеком» предлагает бизнесу Приморья подключить «Виртуальную АТС» за 1 рубль
«Ростелеком» предлагает бизнесу Приморья подключить «Виртуальную АТС» за 1 рубль
Вчера, 12:59ЭкономикаФото: предоставлено компанией "Ростелеком"
До 30 апреля компании Приморского края могут воспользоваться услугой «Виртуальная АТС» всего за 1 рубль. В рамках акции доступны тарифы «5 рабочих мест и 600 минут» или «10 рабочих мест и 1200 минут».

Клиенты смогут в течение месяца использовать облачную цифровую телефонию от «Ростелекома» и затем решить, продолжать ли работу с ней.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает пользователей через облако. Клиент может подключить внутренний короткий, городской, сотовый или федеральный номер, а также номер с кодом 8 800. Сами номера не привязаны к месту подключения и останутся у клиента даже при смене офиса.

Многоканальная линия с гибкой маршрутизацией позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны. С помощью персонального голосового меню можно быстро связаться с нужным сотрудником. Все записи звонков при необходимости сохраняются на облачном сервере «Ростелекома» и доступны из личного кабинета, через который клиенты могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под задачи своего бизнеса. Также на базе сервиса можно организовать виртуальные контакт-центры.

В рамках акционных тарифов «5 рабочих мест и 600 минут» или «10 рабочих мест и 1200 минут» заказчику будут доступны многоканальный номер ABC, возможности детализации звонков и распределения вызовов, а также организация мобильных рабочих мест, чтобы сотрудники компании смогли принимать звонки на сотовые номера.

— В 2021 к услуге «Виртуальная АТС» подключились более 25 тыс. корпоративных клиентов «Ростелекома» в России. Наибольший интерес к сервису демонстрируют клиенты из розничной и оптовой торговли, транспортные и строительные компании, организации, оказывающие персональные и профессиональные услуги. Выстраивание надежной и комфортной коммуникации, повышение лояльности клиентов и партнеров к компании, снижение нагрузки на персонал — наша цифровая телефония закрывает эти потребности бизнеса и позволяет предпринимателям сконцентрироваться на других задачах, — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Костерин.

Справка «ЗР»

Подробнее об услугах и акциях можно узнать на сайте https://primorye.rt.ru/b2b/telephony/vats или по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

Сюжеты:
Приморье
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