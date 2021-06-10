Реальные зарплаты приморцев упали

Реальные зарплаты приморцев упали
Реальные зарплаты приморцев упали
Сегодня, 13:20ЭкономикаФото: pxhere.com на что жить?
Реальная заработная плата жителей Приморского края в 2021 году стремительно снижается. В сравнении с показателями марта 2020 года на 2,3 процента, сообщили в пресс-службе Приморскстата.

Средняя ежемесячная оплата труда приморцев в первом квартале 2021 года выросла на 4,8 процента в сравнении с тем же периодом 2020 года и составила 49,7 тысяч рублей. Однако цены на продукты и услуги нивелировали этот рост.

При учете индекса потребительских цен, реальная заработная плата в 2021 году опустилась ниже показателей января-марта 2020 года. Разница составила 0,4 процента.

Темп роста зарплаты резко упал в марте. Еще в январе-феврале 2021 года замедление роста заработной платы было менее ощутимо. Реальная заработная плата в марте 2021 стала на 2,3 процента ниже, чем в марте 2020.

Серьезное снижение зарплаты, в сравнении со среднекраевым уровнем отмечено на предприятиях производящих обувь, одежду и мебель. Пострадали производители строительных керамических и отделочных материалов, металлических конструкций, в том числе и готовых. Ниже среднего уровня по краю зарплаты и у работников сферы туризма, а также ресторанов, доставки и розничных продавцов товаров для развлечений.

В сложившихся обстоятельствах лучше всех дела обстоят у строителей прочих инженерных сооружений, их зарплата в январе марте была выше среднекраевой в 2,8 раза. В 2,4 раза выше зарплата в нефте- и газодобывающих компаниях. У сотрудников воздушного, морского и трубопроводного транспорта зарплата выше в 1,9 раз. У железнодорожников и производителей транспорта заработная плата превышает среднюю краевую в 1,7 раз. Букмекерские конторы и казино платят своим сотрудникам в 1,8 раза больше среднекраевого размера оплаты труда.

Сюжеты:
Приморье
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