Импортозамещение по-дальневосточному

Импортозамещение по-дальневосточному
Импортозамещение по-дальневосточному
Вчера, 10:38ЭкономикаФото: ГК "Славда"
Группа компаний «Славда» сообщает о старте продаж нового продукта — напитка СOLA GRINK без сахара. Новый вкус станет дополнением к выпущенному в апреле напитку COLA GRINK и будет представлен в магазинах уже на этой неделе, а также в интернет-магазине Службы доставки воды «Славда».

СОLA GRINK без сахара — диетический сильногазированный безалкогольный напиток с приятным вкусом классической колы, изготовленный на основе природной минеральной воды. При производстве использован сахарозаменитель без аспартама. Розлив COLA GRINK без сахара, как и других напитков в линейке GRINK, производится на заводе »Скит», расположенном в экологически чистом районе шмаковских курортов Приморского края.

Группа компаний «Славда» непрерывно следит за тенденциями российского рынка продуктов питания, особенно сейчас, когда в современных экономических реалиях большую актуальность имеет тенденция к импортозамещению. На сегодняшний день в компании отмечают повышенный спрос со стороны ритейлеров на всю продукцию Slavda Group (торговые марки «Славда» и «Монастырская»). Ассортимент группы компаний насчитывает более 70 позиций и регулярно пополняется новинками.

Напитки COLA GRINK и COLA GRINK без сахара производятся специально для дальневосточников, чтобы они имели возможность выбора напитков высокого качества и по доступным ценам. Эти напитки созданы для тех, кто хочет открывать для себя новые яркие и освежающие вкусы и при этом отдаёт предпочтение натуральному составу. COLA GRINK без сахара, также как и COLA GRINK выпускается в упаковке 0,5 л и 1,4 л, яркий лаконичный дизайн сохранил единый узнаваемый визуальный образ линейки напитков GRINK, отличается только цвет этикетки.

Сюжеты:
Приморье
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