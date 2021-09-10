Россияне отказались от рыбного дня?

Сейчас рыба является частью рациона питания 88% взрослых в России. Однако лишь 4 из 10 граждан едят рыбу каждую неделю, а остальные не едят ее совсем, сказал эксперт.

Потребление рыбы в России падает каждый год, рассказал «Российской газете» секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин. Россия является частью глобального рынка, из-за этого повышение цен на рыбу и морепродукты в мире неизбежно сказывается на российском потребителе. Поэтому рыба уже никогда не будет дешевой, считает Митин. По его словам, новая тенденция — снижение потребления рыбы среди молодежи. Молодые люди до 30 лет не хотят чистить, потрошить и готовить рыбу дома. Они отдают предпочтение готовой продукции, сообщили специалисты на полях Международного рыбопромышленного форума. Между тем, по прогнозу Минсельхоза, в текущем году вылов водных биоресурсов сохранится на уровне 5 млн тонн, а объем аквакультуры достигнет 360 тыс. тонн против порядка 328 тыс. тонн в 2020 году. Учитывая снижение поставок морских уловов за рубеж из-за введенных Китаем новых санитарных требований в портах, рыбохозяйственным предприятиям придется более оперативно решать проблемы со сбытом сырья. Искать покупателей в других странах, а также вводить в эксплуатацию перерабатывающие заводы, чтобы продавать готовый продукт, а не мороженую рыбу, потрошить которую у себя на кухне, как оказалось, все меньше охотников.

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