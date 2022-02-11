В Приморье частные инвесторы присмотрелись к банковским депозитам

В Приморье частные инвесторы присмотрелись к банковским депозитам
В Приморье частные инвесторы присмотрелись к банковским депозитам
Сегодня, 16:33ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 11 февраля, состоится первое в этом году заседание Совета директоров Банка России. По его итогам ждут заявление главы ведомства Эльвиры Набиуллиной по обновлённому прогнозу денежно-кредитной политике Банка России.

Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки, их прогнозы разнятся лишь в размере роста ставок.

Многие склоняются к тому, что будет применён максимально возможный шаг. Деньги подорожают, и эта информация волнует не только профессиональных финансистов, но и всех граждан, имеющих кредиты и вклады. Реакция банкиров будет вполне прогнозируемой: после роста ключевой ставки повысятся ставки по кредитам и депозитам. Если в первом случае это усложнит получение займов гражданами и предпринимателями, то во втором — повысит привлекательность банковских вкладов для населения.

За 2021 год ключевая ставка выросла с 4,25% годовых до 8,5%. Вслед за ними росли банковские ставки по вкладам, что привело к росту объёмов средств на депозитах. За прошлый год прирост объёма вкладов и остатков на текущих счетах жителей Приморья составил 11,6%. Всего, по данным Дальневосточного главка Банка России, на счетах приморцев в банках хранится 447 млрд рублей.

— В первой половине 2021 года наблюдался небольшой переток средств со вкладов и сберегательных счетов в инструменты фондового рынка и недвижимость. Во второй половине года ситуация поменялась: банки последовательно повышали ставки вслед за ключевой, на этом фоне выросли и объёмы привлеченных средств населения, — отметил начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

Большая часть денег граждан размещена на рублевых счетах. В иностранной валюте и драгоценных металлах хранится лишь восьмая часть общей суммы. Примечательно, что объём средств на валютных счетах за год снизился на 17%.

Максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в банках, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в течение 2021 года выросла на 3,3 процентного пункта, до 7,7%.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
вкладыПриморьеБанк России
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы