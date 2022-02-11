В Приморье частные инвесторы присмотрелись к банковским депозитам

Сегодня, 11 февраля, состоится первое в этом году заседание Совета директоров Банка России. По его итогам ждут заявление главы ведомства Эльвиры Набиуллиной по обновлённому прогнозу денежно-кредитной политике Банка России.

Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки, их прогнозы разнятся лишь в размере роста ставок. Многие склоняются к тому, что будет применён максимально возможный шаг. Деньги подорожают, и эта информация волнует не только профессиональных финансистов, но и всех граждан, имеющих кредиты и вклады. Реакция банкиров будет вполне прогнозируемой: после роста ключевой ставки повысятся ставки по кредитам и депозитам. Если в первом случае это усложнит получение займов гражданами и предпринимателями, то во втором — повысит привлекательность банковских вкладов для населения. За 2021 год ключевая ставка выросла с 4,25% годовых до 8,5%. Вслед за ними росли банковские ставки по вкладам, что привело к росту объёмов средств на депозитах. За прошлый год прирост объёма вкладов и остатков на текущих счетах жителей Приморья составил 11,6%. Всего, по данным Дальневосточного главка Банка России, на счетах приморцев в банках хранится 447 млрд рублей. — В первой половине 2021 года наблюдался небольшой переток средств со вкладов и сберегательных счетов в инструменты фондового рынка и недвижимость. Во второй половине года ситуация поменялась: банки последовательно повышали ставки вслед за ключевой, на этом фоне выросли и объёмы привлеченных средств населения, — отметил начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий. Большая часть денег граждан размещена на рублевых счетах. В иностранной валюте и драгоценных металлах хранится лишь восьмая часть общей суммы. Примечательно, что объём средств на валютных счетах за год снизился на 17%. Максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в банках, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в течение 2021 года выросла на 3,3 процентного пункта, до 7,7%.

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