А что же там происходит? У нас, например, есть Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, она утверждена распоряжением Правительства еще в июне 2017 года. Сейчас не буду говорить более конкретно, но напомню, о чем там шла речь: о стабилизации численности населения — в целом более или менее; о повышении суммарного коэффициента рождаемости — здесь поскромнее; о снижении смертности — ясно, что пандемия внесла свой вклад печальный в эти показатели, тем не менее надо на это посмотреть внимательно.