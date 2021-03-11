В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона. Первым из них министр обозначил повышение качество жизни людей. Это направление Чекунков считает ключевым смыслом работы.
«На это направлены субсидирование авиаперевозок, льготная ипотека, а также Национальная программа и поддержка центров экономического роста, так называемая единая субсидия — это средства, в последние два года выделенные Правительством дальневосточным регионам дополнительно к отраслевым программам, на которые создаются более 1200 социальных объектов: школ, поликлиник, спортивных и детских площадок во всех 11 регионах ДФО», — обозначил глава министерства.
По его словам, программа очень значимая и ее важно продолжить. «Поскольку источником средств была часть доходов бюджета от проектов на Сахалине, но сейчас уже необходимо определить иные источники. Мы будем признательны за такое поручение», — обратился к президенту министр.
Президент охарактеризовал доклад министра как обстоятельный и конкретный и обратил внимание на некоторые аспекты.
«Мы должны объективно все оценивать и понимать, какие наши действия приносят результаты, а какие не приносят ожидаемых результатов, понимать, почему это происходит, делать соответствующие выводы, а не просто строить планов громадьё, не понимая, что происходит в реальной жизни.
А что же там происходит? У нас, например, есть Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, она утверждена распоряжением Правительства еще в июне 2017 года. Сейчас не буду говорить более конкретно, но напомню, о чем там шла речь: о стабилизации численности населения — в целом более или менее; о повышении суммарного коэффициента рождаемости — здесь поскромнее; о снижении смертности — ясно, что пандемия внесла свой вклад печальный в эти показатели, тем не менее надо на это посмотреть внимательно.
Президент поручил правительству проанализировать, почему не достигнуты показатели развития Дальнего Востока.
«В этой связи необходимо подвести итоги первого этапа реализации Концепции с анализом причин недостижения установленных показателей по тем важнейшим направлениям, о которых я только что сказал, и актуализировать мероприятия и целевые показатели второго этапа реализации Концепции на 2021–2025 годы», — заявил Владимир Путин.