Экономическая программа развития Дальнего Востока до 2030 года снизит зависимость от добычи полезных ископаемых

Экономическая программа развития Дальнего Востока до 2030 года снизит зависимость от добычи полезных ископаемых

Сегодня, 10:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
На Дальнем Востоке до 2030 года планируют внедрить новые проекты несырьевой экономики. По словам экспертов «Востокгосплана», это позволит диверсифицировать экономику и снизить её зависимость от добывающего сектора.

Специалисты отмечают, что в перспективе новая программа диверсификации затронет все регионы ДФО.

В регионах планируют создать высокотехнологичные мощности по переработке газа, технопарки и индустриальные парки агропредприятий и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию, научные и инновационные центры. Кроме того, планируется развитие ювелирно-гранильного производства и судостроения. Часть этих проектов расположится на территориях опережающего развития (ТОР), а также в Свободном порту Владивосток (СПВ).

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке, в отличие от центральных районов европейской части страны, развивается преимущественно добыча минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

«Добыча природных ресурсов является традиционной отраслью специализации макрорегиона, и доля сырьевой отрасли в экономике макрорегиона увеличивается», — рассказали эксперты.

Основной вклад в суммарный валовый региональный продукт вносит добывающий сектор. За восьмилетний период с 2011 по 2018 годы, доля добывающего сектора в суммарном объеме ВРП увеличилась на 7,6 и в 2018 году составила 32%. В шести регионах ДФО доля ВРП по добыче полезных ископаемых превышает среднероссийский уровень.

«Появление проектов в сфере новой несырьевой экономики связано с развитием научно-технической и инновационной деятельности на острове Русский в Приморском крае, IT-парка в Якутске Республики Саха (Якутия) и созданием космодрома „Восточный“ в Амурской области», — заключили эксперты.

В данный момент проекты находятся в начальной стадии, но, согласно прогнозам аналитиков, в будущем они окажут большое и положительное влияние на пространственное развитие макрорегиона.

Фото: ФАНУ «Востокгосплан»

Сюжеты:
Приморский край
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