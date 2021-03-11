Экономическая программа развития Дальнего Востока до 2030 года снизит зависимость от добычи полезных ископаемых

На Дальнем Востоке до 2030 года планируют внедрить новые проекты несырьевой экономики. По словам экспертов «Востокгосплана», это позволит диверсифицировать экономику и снизить её зависимость от добывающего сектора.

Специалисты отмечают, что в перспективе новая программа диверсификации затронет все регионы ДФО. В регионах планируют создать высокотехнологичные мощности по переработке газа, технопарки и индустриальные парки агропредприятий и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию, научные и инновационные центры. Кроме того, планируется развитие ювелирно-гранильного производства и судостроения. Часть этих проектов расположится на территориях опережающего развития (ТОР), а также в Свободном порту Владивосток (СПВ). Аналитики отмечают, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке, в отличие от центральных районов европейской части страны, развивается преимущественно добыча минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. «Добыча природных ресурсов является традиционной отраслью специализации макрорегиона, и доля сырьевой отрасли в экономике макрорегиона увеличивается», — рассказали эксперты. Основной вклад в суммарный валовый региональный продукт вносит добывающий сектор. За восьмилетний период с 2011 по 2018 годы, доля добывающего сектора в суммарном объеме ВРП увеличилась на 7,6 и в 2018 году составила 32%. В шести регионах ДФО доля ВРП по добыче полезных ископаемых превышает среднероссийский уровень. «Появление проектов в сфере новой несырьевой экономики связано с развитием научно-технической и инновационной деятельности на острове Русский в Приморском крае, IT-парка в Якутске Республики Саха (Якутия) и созданием космодрома „Восточный“ в Амурской области», — заключили эксперты. В данный момент проекты находятся в начальной стадии, но, согласно прогнозам аналитиков, в будущем они окажут большое и положительное влияние на пространственное развитие макрорегиона. Фото: ФАНУ «Востокгосплан»

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