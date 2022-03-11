Аэропорт Владивостока: пассажиропоток в международном направлении вырос в 8 раз

Международный аэропорт Владивосток за два месяца обслужил почти 250 тыс. пассажиров. Из них внутренними авиалиниями воспользовались 230 тыс. человек, в международном направлении — 19,5 тыс.

В феврале аэропорт обслужил почти 120 тыс. пассажиров, что на треть выше показателя прошлого года. Внутренний пассажиропоток в феврале вырос почти на четверть в сравнении с тем же периодом 2021 года. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на внутренних рейсах обеспечили маршруты из Владивостока в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск. На международных направлениях пассажиропоток увеличился в 8 раз и составил 9 тыс. пассажиров. Наибольшей популярностью в феврале у пассажиров воздушной гавани Приморья пользовались рейсы на Пхукет и в Сеул. В пресс-службе МАВ отметили, что в феврале авиакомпания Air Busan открыла рейсы по маршруту Владивосток-Сеул. На тожественном мероприятии, посвященном этому событию, представители аэропорта выразили надежду на скорейшее открытие границ, закрытых из-за пандемии COVID-19, и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и Южной Кореей. Ранее сообщалось о возобновлении прямых рейсов из Владивостока в Санкт-Петербург. Полёты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Первый рейс запланирован на 30 мая, планируется два вылета в неделю на Airbus A330-200. Длительность полёта составит 8 часов 30 минут.

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