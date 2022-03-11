Бизнес в Приморье мигрирует в российские облака

МТС сообщает о резком росте спроса на облачные сервисы в Приморском крае. В первом квартале 2022 года количество приморских компаний и предприятий, желающих перенести ИТ-инфраструктуру на облачные ресурсы #CloudMTS, выросло на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди компаний Приморья, которые предпочитают облачное решение «железу», лидирует ритейл. Торговая отрасль региона занимает более 30 процентов от общей доли клиентов #CloudMTS. Также облачные решения выбирают финансовые и промышленные предприятия, медицинские центры и медиахолдинги. Компании переносят в облако внешние сайты, онлайн-магазины, финансовые и учетные системы, например, 1С и СRM-системы, что обеспечивает непрерывность работы предприятий и постоянный доступ к популярным сервисам из разных офисов. Такой подход требует меньше ресурсов и обходится выгоднее в среднем на четверть ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание серверов. Кроме того, переход в облако повышает надёжность и безопасность работы ИТ-сервисов за счёт хранения данных на удалённых виртуальных площадках. — Восходящий «облачный тренд» среди крупного бизнеса Приморского края мы фиксируем ежегодно. Но в конце февраля-начале марта 2022 года наметился стремительный рост интереса к облачным сервисам у компаний самого разного масштаба — от совсем небольших до крупных. Переход в облако позволяет уйти от серьёзных капиталовложений и покупки оборудования и, тем самым, сократить затраты на ИТ-инфраструктуру. Покупая облачное решение, компания платит за ежемесячную подписку, от которой легко отказаться. Также мы предоставляем услуги по отражению DDoS-атак. Это позволяет надёжно защитить онлайн-ресурсы от мошенников, хакеров и других киберугроз, — объясняет директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. Во Владивостоке работает собственный дата-центр МТС, который является одной из ключевых площадок инсталляции облака #CloudMTS. Сотни приморских компаний безопасно хранят и обрабатывают корпоративные данные, используя преимущества облачного подхода. Среди клиентов #CloudMTS в Приморье «Корпорация развития Дальнего Востока», супермаркет «Михайловский», медцентр ДВФУ. Справка «ЗР» Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше полутора тысяч представителей крупного бизнеса.

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