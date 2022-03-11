Приморье оказалось в тройке антилидеров по уровню зарплат в Дальневосточном округе

Онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала около 34 тысяч вакансий, открытых в прошедшем феврале в ДФО, и выяснила, в каком из них самые щедрые работодатели.

В среднем на Дальнем Востоке работодатели предлагают 60 тыс. руб., что почти на 8 тыс. руб. больше общероссийского уровня. Лидером рейтинга зарплат в ДФО стала Республика Саха (Якутия), где средняя предлагаемая зарплата в феврале составила 77,1 тыс. руб. Наиболее высокие заработки в Якутии в таких сферах, как «Добыча сырья» (105,6 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (101,9 тыс. руб.) и «Строительство и недвижимость» (95,3 тыс. руб.). На втором месте Чукотка. Средняя зарплата в автономии — 76,5 тыс. руб., а самые большие зарплаты на предприятиях по добыче сырья (125 тыс. руб.), а также в транспортных и логистических компаниях (110 тыс. руб.). На третьем месте в рейтинге Магаданская область — 75,2 тыс. руб. Наиболее высокий доход в этом регионе предлагают в сферах «Добыча сырья» (102,6 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость» (94,6 тыс. руб.). Приморье заняло третье место снизу в списке со средней зарплатой в 59 тыс. руб. Больше всего в крае платят в сферах: «Высший менеджмент» (75,6 тыс. руб.), «Строительство и недвижимость» (65,8 тыс. руб.), «Консультирование» (64,1 тыс. руб.). После Приморья — только Хабаровск (58,4 тыс. руб.) и Республика Бурятия (50,9 тыс. руб.). Интересно, что в этих регионах одни и те же самые доходные сферы — добыча сырья, менеджмент, строительство и недвижимость. Аналитики hh.ru отмечают, что очень скромные доходы — у молодых специалистов, что вполне ожидаемо. Начинающим сотрудникам-дальневосточникам платят, в среднем, 53,5 тыс. руб. При этом одной из самых востребованных специальностей стали сервисные инженеры и системные администраторы, которым предлагают от 65,7 тыс. руб.

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