Ипотечный сюрприз: ожидаемый, но неприятный

Ипотечный сюрприз: ожидаемый, но неприятный
Ипотечный сюрприз: ожидаемый, но неприятный
Сегодня, 15:30ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам с 7 мая. Это касается как жилья в новых домах, так и на вторичном рынке. По словам специалистов, ставка вырастет на 0,4%.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Сбербанка, минимальная базовая ставка на приобретение жилья в новостройке составит 8%, на вторичном рынке поднимется до 8,1%

Специалисты подчеркнули, что для клиентов, которые уже получили одобрение на ипотечный кредит по прошлой ставке, она останется прежней и зафиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного ответа от банка.

Также с 7 мая повысилась процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент», его действие продлили до 30 июня 2021 года.

Отметим, что с 23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5% — до 5% годовых. Это стало максимальным повышением ставки с декабря 2014 года. После этого множество российских банков стало поднимать процентные ставки на вклады.

Сюжеты:
Приморье
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