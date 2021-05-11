Качели для экономики

Качели для экономики
Качели для экономики
Сегодня, 15:35ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Первый квартал 2021 для экономики региона закончился неоднозначно — в зависимости от отрасли наблюдается как 7-кратный рост, так и 7-кратное падение. Об этом сообщают в Приморскстате.

В сравнении с первым кварталом прошлого года промышленное производство в крае в целом снизилось на 5%, однако показатель различается в зависимости от отрасли.

Так, добыча ископаемых сократилась на 7,1%, причем угля добыто меньше на 13%, а руды — на 7%.

Серьезные падения зафиксированы в производстве электрического оборудования, которого было выпущено в 7 раз меньше, чем в январе–марте 2020. В 1,5 раза сократилось количество сошедших с конвейеров автомашин.

Меньшие потери фиксируются в выпуске металлических изделий, продукции из бумаги, компьютерных и оптических товаров. В данных отраслях падение составило 23% — 14% и 9% соответственно.

Однако некоторые направления показали рост. Наибольший наблюдается в производстве мебели и в металлургии — прибавки в 26% и 25% к показателю начала прошлого года.

Пищевая промышленность может похвастаться как ростом, так и спадом. Рыбных консервов и молочной продукции было произведено на 20% и 14% меньше, чем в I квартале 2020. Общее производство рыбы и морепродуктов сократилось на 9%.

Вместе с этим заметно выросло производство мяса скота и птицы — увеличение составило 700% и 44% соответственно. Такие показатели были достигнуты даже с учетом небольшого сокращения поголовья скота.

В денежном отношении объем строительства в крае оценивается в 19,7 миллиарда — на 7% меньше, чем в январе–марте квартале 2020. Несмотря на это, количество построенных квартир составило 3 220 — почти в два раза больше показателя первых месяцев прошлого года.

Рост также показал объем розничной торговли — населением было куплено товаров на 111,7 миллиарда рублей, что на 2,6% больше, чем в первые 3 месяца 2020.

«Оборот общественного питания составил 5.3 млрд рублей, что выше объема I квартала 2020 года на 10,9%», — отметили в Приморскстате.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Экономикастатистикапроизводство
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