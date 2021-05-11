Цены — вверх!

Цены — вверх!
Цены — вверх!
Сегодня, 16:37ЭкономикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
За первые месяцы текущего года в Приморском крае выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Отдельные категории продуктов питания прибавили в цене 30%, как сообщают в Приморскстате.

С декабря прошлого года по март нынешнего потребительские товары прибавили в цене 1,6%.

Первое место по удорожанию среди продукции животноводства и рыбной промышленности питания занимают мороженые кальмары, подорожавшие на 16%. За ними идет печень, которая стала стоить больше на 14%. Замыкает тройку лидеров мясо птицы с 12%-ным скачком за несколько месяцев.

Среди овощей лидирует картошка, которая стоит примерно на 30% дороже, чем в конце прошлого года. Овощи в общем подорожали на 4%.

Рост цен на основные продукты питания подтверждает и другой показатель — стоимость минимальной продуктовой корзины. На конец марта за этот набор приходилось отдавать около 6 305 рублей, что на 6% больше, чем в декабре 2020.

Непродовольственные товары подорожали на 1,7%. Наиболее примечательно удорожание свежесрезанных цветов, которые за квартал прибавили в цене 13%. Топливо и легковые машины подорожали на 3%, а двухколесный транспорт — на 7%.

За услуги образовательных организаций приходится отдавать в среднем на 9% больше, чем в декабре. Поход в кино обойдется на 11% дороже.

«Подешевели абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, экскурсионные туры по России (на 2%), стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 8%)», — отметили в Приморскстате.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
статистикаторговляценыцены на продукты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы