Приморье стало лидером долевого строительства на Дальнем Востоке

Приморский край признан регионом-лидером по долевому строительству на Дальнем Востоке. С начала 2021 года застройщики заключили около 7,8 тысяч договоров, а приобретение жилья в крае выросло на 20%.

В приморском стройнадзоре сообщили, что площадь строящегося жилья долевым способом на территории Приморья — более одного миллиона квадратных метров и именно по этому показателю регион занимает лидирующие позиции в ДФО. «С начала года приобретение гражданами жилья, строящегося долевым способом, выросло на 20%. Застройщики заключили около 7,8 тысячи договоров участия в долевом строительстве на сумму 36,7 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве. Специалисты отметили, что 80% застройщиков региона используют проектное финансирование и эскроу-счета. Напомним, в 2018 году в России заработала Единая информационная система жилищного строительства. Только зарегистрированные в системе застройщики имеют право привлекать денежные средства граждан. «Любой гражданин может получить в системе ЕИСЖС подробную информацию о строительстве многоквартирных домов при покупке жилых помещений не только в Приморском крае, но и на территории России», — сказали эксперты. Стоит отметить, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» должны построить 800 тысяч квадратных метров жилья, а к 2030 году выйти на объем строительства в два миллиона квадратных метров. Один из механизмов государственной поддержки для приобретения жилья по доступным ценам является «Дальневосточная ипотека». Так, банк «Дом.РФ» предлагает взять льготный кредит под 0,4%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter