Представителей краевого правительства Приморья учили реализации инфраструктурных проектов

«Петербург обладает уникальным опытом в разработке и запуске проектов государственно-частного партнёрства. Многие из них по сложности и масштабу стали знаковыми на уровне всей страны. Речь, в первую очередь, о транспортных инфраструктурных проектах: Западном скоростном диаметре, аэропорте «Пулково». Сейчас механизм государственно-частного партнёрства заслуженно выходит на первый план, и мы расширяем его применение на другие востребованные направления, такие как здравоохранение и образование. Уверен, практический опыт нашей команды в структурировании проектов и настройке процессов управления будет полезен коллегам», – полагает г-н Голованов.