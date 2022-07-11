Представителей краевого правительства Приморья учили реализации инфраструктурных проектов

Представителей краевого правительства Приморья учили реализации инфраструктурных проектов

Представителей краевого правительства Приморья учили реализации инфраструктурных проектов

Вчера, 15:47
Экономика
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
На цели развития инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе требуется более 200 миллиардов рублей. Привлечь их предлагают в рамках государственно-частного партнёрства

Курс «Крупные инфраструктурные проекты в регионах Российской Федерации: от идеи для реализации», ориентированный на представителей органов власти, институтов развития и бизнеса, прошёл в очно-заочной форме. Участниками первого набора программы стали представители правительства Приморского края, а также Магаданской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), ФАНУ «Востокгосплан» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Практическим опытом формирования рынка государственно-частного партнёрства с участниками курса делилась команда ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Потенциал привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округ финансистами оценивается более чем в 200 миллиардов рублей. При этом, как отмечается, запрос на компетенции огромен.

Разработчики курса «Крупные инфраструктурные проекты в регионах Российской Федерации: от идеи для реализации» предлагают поделиться накопленным опытом и прикладными знаниями в этом вопросе.

«Совместно со слушателями курса мы готовы формировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов – от идеи до эксплуатации», - уверяет заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Дергунова.

Её дополняет председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов.

«Петербург обладает уникальным опытом в разработке и запуске проектов государственно-частного партнёрства. Многие из них по сложности и масштабу стали знаковыми на уровне всей страны. Речь, в первую очередь, о транспортных инфраструктурных проектах: Западном скоростном диаметре, аэропорте «Пулково». Сейчас механизм государственно-частного партнёрства заслуженно выходит на первый план, и мы расширяем его применение на другие востребованные направления, такие как здравоохранение и образование. Уверен, практический опыт нашей команды в структурировании проектов и настройке процессов управления будет полезен коллегам», – полагает г-н Голованов.

Сюжеты:
Приморский край
ЭкономикаИнвестиции
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