Основной объём картофеля и овощей в Приморье выращивается в частных хозяйствах

Основной объём картофеля и овощей в Приморье выращивается в частных хозяйствах
Основной объём картофеля и овощей в Приморье выращивается в частных хозяйствах
Сегодня, 13:29ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье с начала 2021 года на 10 процентов увеличились объёмы выпуска продукции сельского хозяйства, сообщили в Приморскстате.

В хозяйствах всех категорий за девять месяцев произведено 35 тысяч тонн мяса, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. А вот производство молока сократилось на 2%, яиц — на 1% и составило, соответственно, 98 тысяч тонн и 208 млн штук.

Основной рост производства мяса обеспечили сельскохозяйственные организации, увеличив его объем в два раза. Всего ими было произведено 73% общекраевого объема скота и птицы в живом весе и 60% яиц. На хозяйства населения пришлось около 43% производства молока и более четверти объема яиц. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве основных видов животноводческой продукции составила по мясу — 8%, молоку — 26%, яйцу — 11%.

На начало октября 2021 года в крае в 2,2 раза возросло поголовье свиней, на 34% — птицы; при этом на 3% стало меньше крупного рогатого скота, овец и коз — на 6%. В результате, на 1 октября 2021 года в крае насчитывалось 62 тысячи голов крупного рогатого скота, из него 30 тысяч коров, 314 тысячи — свиней, 28 тысяч — овец и коз и 2463 тысячи голов птицы.

В крае с начала уборки урожая, по расчётам, намолочено зерновых и зернобобовых культур 72 тыс. тонн, сои в первоначальном весе — 31 тыс. тонн, собрано картофеля — 158 тыс. тонн, овощей — 60 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собрано больше зерна на 14%, а сои — в 3,9 раза, картофеля — на 5%. Овощей — меньше на 4%.

Основная часть сои (80%) выращена в сельскохозяйственных организациях, зерновых и зернобобовых культур (52%) — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, картофеля (83%) и овощей (71%) — в хозяйствах населения.

Сюжеты:
Приморье
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сельское хозяйствоовощиПриморье
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