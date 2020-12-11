Примсоцбанк порадовал приморцев перед новогодними праздниками

Пополнение вклада доступно в течение основного срока, как наличными деньгами, так и безналичным путем на сумму не менее 5 000 рублей. Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Пролонгация не предусмотрена. В случае досрочного востребования всей суммы вклада или его части, доход на всю сумму вклада начисляется по ставке: ∙ 0,01% (от 1 до 180 дней); ∙ 4,0% (от 181 до 366 дней).