Примсоцбанк порадовал приморцев перед новогодними праздниками

В Примсоцбанке выросли ставки по четырём срочным вкладам. В их число вошли «Новогодний чулок», «Надёжный», «Пенсионный» и «Рациональный».

Ставки по вкладу «Новогодний чулок» и «Новогодний чулок. Онлайн» поднялись до 5,2%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма — 10 000 рублей. Первые 180 дней с даты открытия вклада доступно пополнение без ограничения по сумме. Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада. Капитализация ежеквартальная. Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. При досрочном расторжении до истечения 180 дней сумма процентов составит 0,01%. После 181 дня и до истечения 366 дней — 4,0%. Пролонгация: предусмотрена. Вклад можно открыть в пользу третьего лица. Ставки по «Пенсионному» и «Пенсионному Онлайн» поднялись до 5,1%. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов происходит каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Капитализация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» — 0,01%.Ставка по вкладу «Надёжный» поднялась до 5,1%. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 180 дней, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. по ставке вклада. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» — 0,01%.Ставки по вкладу «Рациональный» и «Рациональный. Онлайн» поднялись до 5%. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Пополнение вклада доступно в течение основного срока, как наличными деньгами, так и безналичным путем на сумму не менее 5 000 рублей. Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Пролонгация не предусмотрена. В случае досрочного востребования всей суммы вклада или его части, доход на всю сумму вклада начисляется по ставке: ∙ 0,01% (от 1 до 180 дней); ∙ 4,0% (от 181 до 366 дней).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter