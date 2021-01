Худший из всех «пузырей»: с сентября курс биткоина вырос на 250%

С начала осени 2020 криптовалюта поражает всех инвесторов своим победным шествием в лидеры рейтинга самых дорогих валют мира.

Если 3 сентября за один биткоин давали чуть больше $10 тысяч США, то 8 января он стоил уже более сорока двух тысяч. Однако тех, кто решил вложиться в «электронные деньги» сейчас ждёт только разочарование. Похоже, BTC достиг своего максимума и начал резко откатываться, потеряв за четыре дня почти $7 тысяч. Судя по всему, начали сбываться самые мрачные прогнозы. «Биткоин — худший из всех «пузырей», - заявил главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт. Он сравнил поведение BTC с другими рыночными пузырями прошлого. Например, с рынком золота в конце 1970х годов, когда жёлтый металл вырос на 400%. Равно как и рост цен на ипотечном рынке США в 2008 году. Все помнят к какому экономическому провалу это привело. С Майклом Хартнеттом согласен и ещё один эксперт Дэвид Розенберг, президент Rosenberg Research и бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch. Он предупредил всех что «на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». «Я уверен, что стремительный рост, который показывает BTC в последние месяцы, «ненормален», – заявил эксперт. И судя по тому, как резко криптовалюта теряет в цене, «пузырь» лопнул. Напомним, что в 2019 году на острове Русском предлагалось создать центр цифровых финансовых активов. Проект разрабатывался при участии компании Amber Global Limited в партнёрстве с крупнейшей криптовалютной биржей Хуоби (Huobi). Планировалось открыть несколько торговых площадок для криптовалют. Разрабатывались даже специальные продукты, например Daimondcoin (цифровой актив с обеспечением алмазами производства ПАО «АЛРОСА») Однако дальше разработок и деклараций о намерениях дело не пошло. Свои коррективы внесли как пандемия, так и международные санкции наложенные на Россию. Похоже, что «Центр цифровых финансовых активов» как и биткоин, оказался лишь «пузырём».

