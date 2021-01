УФАС против ДВФУ: в резонансном многомиллионном деле поставлена точка

Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил решение Приморского УФАС России в силе по делу ДВФУ и нарушению закона о защите конкуренции. Вузу не удалось оспорить обвинения.

История вопроса такова. Больше двух лет назад, то есть 13 декабря 2018 года, Дальневосточный федеральный университет провёл открытый конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для нужд Медцентра ДВФУ. Начальная, то есть максимальная цена контракта составляла 13 463 272 рубля 80 копеек. По техзаданию, ДВФУ объединил в один лот закупку двух лекарственных препаратов: «Трастузумаб эмтанзин» и «Бевацизумаб». При этом,«Трастузумаб эмтанзин» является эксклюзивным препаратом, который производится только в Швейцарии, а «Бевацизумаб» производится и поставляется как отечественной фармацевтической компанией, так и швейцарской. Как посчитали в УФАС, такое формирование конкурсной документации привело к сокращению (ограничению) количества участников конкурса, так как российский производитель был лишен возможности принять участие в конкурсе с целью поставки препарата «Бевацизумаб» в связи с тем, что не является производителем и поставщиком «Трастузумаб эмтанзин». Преимущество участия в конкурсе было обеспечено партнерам — поставщикам лекарственных препаратов, производителем которых является фармацевтическая компания из Швейцарии. Приморское УФАС России признало, что такие действия нарушили часть 1статьи 17 Закона о защите конкуренции, поскольку привели к необоснованному ограничению конкуренции. Не согласившись с данным решением, ДВФУ обратилось с заявлением в арбитражный суд, который в удовлетворении требования отказал. Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом.22 декабря 2020 года Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил решение Приморского УФАС России в силе. Валерия ФАДЕЕВА

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter