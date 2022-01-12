«Терминал Астафьева» стал флагманом в выполнении поручения Владимира Путина

Строители первого в портах ДФО навеса приступили к самому сложному монтажу ферм блока Б. Работы идут в рамках модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Это делает «Терминал Астафьева» флагманом в выполнении поручения президента РФ в полном объёме среди стивидоров Находки.

Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов, в настоящий момент на несущие конструкции опорных колонн блока Б первыми были смонтированы ветровые фермы, затем — стропильные. — Работа, с учётом ветровых нагрузок, технически чрезвычайно сложная. Далее, после монтажа всех стропильных ферм, приступим к монтажу «фахверка» — боковой стенки до крыши. Пойдут более мелкие детали металлоконструкций, это будет уже гораздо более объёмная работа. Здесь нужна идеальная командная работа всех монтажников на земле и на высоте, крановщика. На монтаже заняты профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края. При этом работа идёт на ограниченном пространстве, поскольку производственный процесс предприятия не прекращается, — рассказал Виктор Панов. Фото: фото предоставлено компанией «Терминал Астафьева» Отметим, что монтаж навеса производится на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева» — самые высокие в Находке. И теперь за ходом работ могут наблюдать все местные жители. Фото: фото предоставлено компанией «Терминал Астафьева» — Мы очень рады, все жители, что «Терминал Астафьева» выполняет просьбу приморцев. У нас здесь уже стало так хорошо по благоустройству. И все видят, что у порта строительство идёт закрытым способом. Мне хорошо видно с балкона, как строится этот навес. Прямо аж сердце радуется. Я смотрю — уже половина. Скоро всё закроют, — делится жительница микрорайона Астафьева Ольга Фёдорина. Фото: фото предоставлено компанией «Терминал Астафьева» Её соседка по микрорайону Татьяна Подольская каждый день проезжает мимо стройки. — Вижу, что ведутся работы, и это впечатляет: навесы такие огромные. И я думаю, что мы, жители, ценим это. И мы рады, что «Терминал Астафьева» — они слышат жителей и выполняют обещания, — рассказала женщина. Фото: фото предоставлено компанией «Терминал Астафьева» Помимо двухуровневого контура пылеветрозащитных экранов, в числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедрённых на предприятии, стоит отметить постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion, а также работу центра управления предприятием в комплексе с собственной лабораторией. Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии. Для этого достаточно зайти на сайт порта. Важно отметить, что измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Такие показатели подтверждают эффективность предпринимаемых мер и многомиллионных вложений в экологическую безопасность.

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