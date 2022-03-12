Приморье поддержит Северная Корея

Говорить конкретно о тех сложностях, которые придётся преодолевать региональным компаниям, организациям и предпринимателям, пока рано, можно только предполагать масштабы ущерба, отмечает бизнес-омбудсмен.
Уже понятно, что, напрямую или опосредованно, но ограничительные меры скажутся на всех сферах экономики края. В первую очередь пострадают предприятия, которые связаны деловыми отношениями со странами, присоединившимися к санкционным мерам в отношении России. Это касается логистики, поставки различных товаров, техники, оборудования и комплектующих.
— Один из владельцев компании, занимающейся поставками и реализацией техники во Владивостоке, сообщил мне, что его европейские партнёры уже объявили о прекращении отгрузок. Он, в свою очередь, оповестил своих клиентов, что не сможет выполнить обязательств перед ними. Те, в итоге, не смогут осуществить свои планы и так по цепочке пойдёт волна срыва поставок, обязательств, инвестиционных программ и так далее. И это не только потери бизнеса, но и рабочих мест, — привела пример омбудсмен.
Она заметила, что в регионе очень много компаний, которые, даже если не завязаны полностью на импорт, все равно используют в производстве какие-то зарубежные составляющие — будь то станки, оборудование, запчасти к ним, ингредиенты при производстве продуктов, корма, удобрения, семена и т. д.
Вздохнули — выдохнули и стали искать новых партнёров
В крае уже сейчас в превентивном порядке разрабатывают меры поддержки компаний малого и среднего бизнеса для минимизации потерь.
Например, региональные власти заявили, что подержат предпринимателей в поиске новых поставщиков и выстраивании новых логистических цепочек. Есть возможность искать замену бывшим партнёрам среди дружественных стран — это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.
— В Приморье предприниматели находятся в более выигрышной ситуации, чем в западных округах страны, — считает Марина Шемилина. — По соседству с нами в Азиатско-тихоокеанском регионе есть страны, не ставшие присоединяться, по крайне мере пока, к антироссийским санкциям. И у Приморья с ними уже есть наработанные связи, каналы общения, какие-то коммуникации, которые не прервались из-за введения ограничительных мер. И мы можем рассчитывать на продолжение и развитие этих партнёрских отношений, выстраивание новых логистических цепочек. Главное, чтобы предприниматели не опускали руки, приняли текущую ситуацию, вздохнули — выдохнули и искали выходы, — говорит омбудсмен.
Импортозамещение актуально как никогда
Санкции — это не только проблемы, но и возможности. Мы это уже проходили восемь лет назад, когда ЕС отрезал Россию от поставок западных товаров, в том числе сельхозпродуктов, фруктов. Вопреки ожиданиям еврокомиссаров, голод в РФ не наступил, наоборот, в нашей стране стало развиваться сельское хозяйство, очень активно начали возрождать садоводство, в том числе в Приморье. Аграрной отрасли были оказаны беспрецедентные меры поддержки, не оставят один на один с проблемами и в этот раз, уверена бизнес-омбудсмен.
Уже анонсированы новые меры поддержки АПК. Одна из них — выделение дополнительных средств на льготное кредитование сезонных полевых работ.
Сегодня ставки по новым кредитам для сельхозпроизводителей повысились в среднем до 25% — аграрии не готовы под такие проценты брать займы, чтобы провести посевную. А важно её провести без срывов, в нужные сроки, чтобы получить урожай и обеспечить продовольственную безопасность страны.
— Это также работа на опережение, чтобы не перед посевной деньги искать, а заранее подготовиться, — заметила Марина Шемилина.
В Приморье сейчас также обсуждаются варианты поддержки бизнеса при реализации новых проектов в рамках преференциальных режимов — территории опережающего развития и свободного порта Владивостока. Недавно правительство РФ пошло навстречу дальневосточному капиталу — в конце 2021 года был снижен порог инвестиций для получения статуса резидента СПВ — с 5 млн рублей до 500 тысяч. Стоит пойти ещё дальше, чтобы дать возможность ещё большему количеству компаний воспользоваться льготами этих территорий, развивать своё дело и создавать рабочие места, — считает эксперт. — Предусмотрена льготная ставка налогообложения для вновь создаваемых предприятий в режиме СПВ. Но ведь есть и действующие предприятия, которые могут создать новое направление, однако воспользоваться этой льготой не могут. Я обратилась к региональным властям, вместе будем думать, каким образом поддержать предпринимателей, которые хотят развивать новое производство, создавать новые рабочие места.
Кроме того, краевой бизнес-омбудсмен уверена, что стоит подумать над тем, чтобы продлить период льготного налогообложения для резидентов СПВ. Сейчас в рамках этого режима льготные ставки действуют в течение пяти лет. Но из-за пандемии немало предпринимателей не сумели завершить строительство, ввести в действие свои предприятия и получать прибыль. А льготный период уже закончился, теперь, не получая доходов, надо платить налоги по полной ставке.
— Наше предложение — продлить период льготного налогообложения резидентам СПВ, которые не смогли реализовать проект из-за форс-мажора. Но только для тех, кто реально находится на какой-то стадии реализации, и остановил её по причинам, не зависящим от них, — уточняет Шемилина
Стройплощадки отдадут северокорейцам
Ещё одна проблема, которая грозит сильно «обескровить», вернее, «обезлюдеть» строительную отрасль — повышение курса доллара.
Строители уже обеспокоены тем, что иностранные рабочие из стран бывшего СССР, работающие на стройплощадках Приморья, вскоре начнут покидать регион. С этим уже приходилось стакиваться в 2015 году. Как выяснилось, уже готовится обращение в правительство РФ, чтобы получить разрешение привлечь северных корейцев.
— Новые антироссийские санкции намного сильнее ударят по экономике всей страны, и нашего Приморья в частности. Пока мы страдаем от резкого удешевления рубля, но впереди, очевидно, нас ждут более ощутимые проблемы. Поэтому так важно работать на опережение, уже сейчас готовясь к последствиям ограничений, введенных США и западными странами, чтобы их избежать или минимизировать. Сейчас главам муниципалитетов дано указание — встретиться на своей земле с представителями деловых кругов, сообществ, предпринимателями, с каждым производителем приморской продукции, чтобы узнать, чем можно помочь. И конечно, помогать. Главное, чтобы помощь была эффективной, а не демагогией, — подчёркивает Марина Шемилина.