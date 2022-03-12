Приморье поддержит Северная Корея

В Приморье сейчас также обсуждаются варианты поддержки бизнеса при реализации новых проектов в рамках преференциальных режимов — территории опережающего развития и свободного порта Владивостока. Недавно правительство РФ пошло навстречу дальневосточному капиталу — в конце 2021 года был снижен порог инвестиций для получения статуса резидента СПВ — с 5 млн рублей до 500 тысяч. Стоит пойти ещё дальше, чтобы дать возможность ещё большему количеству компаний воспользоваться льготами этих территорий, развивать своё дело и создавать рабочие места, — считает эксперт. — Предусмотрена льготная ставка налогообложения для вновь создаваемых предприятий в режиме СПВ. Но ведь есть и действующие предприятия, которые могут создать новое направление, однако воспользоваться этой льготой не могут. Я обратилась к региональным властям, вместе будем думать, каким образом поддержать предпринимателей, которые хотят развивать новое производство, создавать новые рабочие места.