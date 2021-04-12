Безнал в Приморье в 13 раз популярнее снятия наличных

В 2020 году в Приморье количество операций по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт выросло на 32% и приблизилось к 453 млн единиц, их объем увеличился на 13% и составил 376 млрд рублей.

«При этом число таких операций в 13 раз превысило количество транзакций по снятию наличных денег», — говорится в сообщении. «Число операций по снятию наличных денег постоянно уменьшается, в прошлом году оно сократилось на 19%, постепенно снижается и их объем. Это говорит о том, что безналичные платежи приобретают все большую популярность у жителей края. Пандемия коронавируса стала дополнительным стимулом: в условиях введенных ограничений приморцы стали чаще пользоваться бесконтактной оплатой и осуществлять покупки в интернете», — отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев. Количество покупок по картам в интернете возросло за год на 29% и приблизилось к 21,5 млн единиц. Объемы транзакций увеличились на треть и превысили 24 млрд рублей. Также в Приморье продолжает развиваться платежная инфраструктура. На регион приходится почти четверть всех расположенных на территории Дальневосточного федерального округа банкоматов и электронных терминалов для оплаты товаров и услуг. За год количество таких устройств увеличилось на 24% - до 52 тыс. единиц.

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