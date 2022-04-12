Дальневосточному крабу не дадут дорогу в Евросоюз

Уточняется, что запрет действует для автотранспортных предприятий, созданных в России, и касается перевозки грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, а также доступа в порты судам, зарегистрированным под флагом России. При этом в порты ЕС не сможет зайти и тот флот, который сменил свою российскую «прописку» после 24 февраля.
«Исключения могут быть сделаны для судов, нуждающихся в убежище, экстренном заходе в порт по соображениям безопасности на море или для спасения жизни на море, а также для флота, перевозящего определенные виды товаров гуманитарного назначения, энергоресурсы, полезные ископаемые, удобрения, лекарства, продукцию сельского хозяйства и продовольствие», — говорится в сообщении.
По данным интернет-портала Fishnews, под санкции попал также ряд продуктов рыбного хозяйства: икра (код товарной номенклатуры 1604 31 00), ее заменители (1604 32 00), а также все ракообразные под кодом 0306. Уточняется, что они могут быть «в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле».