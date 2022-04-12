Молодые мамы из Приморья делают полезные чипсы и шоколад, шьют наряды для малышей и обучают пенсионеров

О своём опыте организации своего дела и возможностях ведения бизнеса в Приморье рассказали председателю регионального правительства Вере Щербине участницы тренинга «Мама в бизнесе». Встреча прошла накануне во Владивостоке.

В рамках проекта «Мама в бизнесе» жительницы края получали знания о предпринимательстве, изучали возможности для профессионального роста при развитии своего дела. На сегодня бесплатное обучение от центра «Мой бизнес» прошли 30 женщин из Владивостока, Находки, Партизанска и других муниципалитетов. Победителем стала Ксения Шеффер из Кировского района с проектом по созданию клуба для детей и женщин. Она выиграла 100 тысяч рублей на развитие своего дела. — Я рада, что у нас в Приморье есть такие женщины. Вы молоды, активны, инициативны. Находите время на себя, свою семью, воспитание детей и в то же время успеваете креативить, развивать экономику края, делать свой вклад в развитие Приморья. Вы, наверняка, знаете, что у нас действуют различные меры поддержки предпринимателей. Есть и льготные кредиты, и возможности для получения грантов. Считаю, что мы, со своей стороны, должны принимать все необходимые меры для того, чтобы у вас все получалось, — заявила Вера Щербина. Ксения рассказала, что планирует открывать новое направление работы на базе своего клуба для женщин и детей — это ментальная арифметика для пенсионеров. Занятия будут бесплатными для бабушек и дедушек. Участницы тренинга рассказали о проектах, над которыми сейчас работают. Светлана Федоренко выращивает капусту кейл. Вместе со своей бабушкой выращивают овощи на участке в Надеждинском районе. По её словам, капустой заинтересовалась, поскольку в ней много полезных веществ. Стал делать из неё чипсы себе и на продажу. Позже освоили ещё тыкву и кабачок. Есть планы по расширению производства в четыре-пять раз. — Возможно, придётся брать подсобных рабочих, поскольку вдвоём с бабушкой уже не справится, — поделилась Светлана. Жительница Находки Ольга Романова работает над созданием фабрики по производству шоколада. По её словам, она делает не только вкусные, но и полезные сладости, как, например, шоколад на кокосовом сахаре и сиропе топинамбура. — Я не использую лактозу, ароматизаторы. Если в составе значится малина, значит, внутри есть малина, если указан фундук, значит, есть фундук, — рассказала она. Еще один интересный проект представила Ульяна Громозова из Находки. Она создает детскую одежду из натуральных хлопковых материалов и принимает заказы на наряды для малышей со всего Приморья. Ульяна отметила, что использует только нетоксичные и неаллергенные ткани. Напомним, организатором проекта «Мама в бизнесе» стал центр «Мой бизнес». Подробную информацию про образовательные мероприятия и консультации центра можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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