Приморский аналитик назвал признаки тяжёлого кризиса финансового рынка России

Экономисты объявили о завершении периода низких ипотечных ставок и завершении льготных кредитных программ в России, после того, как «Сбербанк» поднял ставку. О будущем банковского сектора рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в интервью «Альянс.HELP».

Максим Кривелевич Фото: facebook.com/maxim.krivelevich По словам эксперта, стоимость ипотеки будет расти, однако это нормальный процесс кредитно-регуляторного цикла. Ставки снижаются для поддержки экономического роста, а после – вновь поднимаются для сдерживания инфляции и обеспечения стабильности национальной валюты. «Мы уже прошли донышко ставок, то есть следующие ставки будут дороже предыдущих. Важный вопрос: существуют ипотечные договора, в которых предусмотрен пересчет ставки при изменении ставки ЦБ – эти люди, условно говоря, взяли ипотеку дешево, но платить будут дорого. А есть ипотечные договора, в который такой пересчет не предусмотрен, сейчас можно сказать, что эти люди приняли правильное решение. С другой стороны, нельзя сказать, что те, кто через три года будут платить по ипотеке 6%, потеряли что-то по сравнению с теми, кто год назад взял ипотеку под 4%. Инфляция ускоряется, стоимость денег падает, а ипотечный процент всего лишь это компенсирует. Все находится в равновесии, систему нельзя переиграть», – отметил Кривелевич. По мнению аналитика, льготных ипотечных программ в России «слишком много» – они «давят» на стоимость жилья. Но при этом, подобные программы, прежде всего, направлены на субсидирование банков – российские банки находятся в постоянном поиске господдержки: это очень крупная структура, гигантская по финансовым и лоббистским возможностям. «Говорить, что льготных ипотек станет меньше, я бы не стал. Если банки пролоббировали льготные ипотеки один раз, что им помешает сделать это в другой раз? Были льготы для дальневосточников, а на следующем этапе пролоббируют для северян, южан или кого угодно еще. То есть ситуация неоднозначная», – сказал аналитик. Однако, Кривелевич отметил, что растущий спрос на ипотеку может являться признаком тяжелого кризиса российского финансового рынка. «Люди покупают квадратные метры не потому, что хотят в них жить. Люди покупают квадратные метры, потому что совершенно не верят ни в акции, ни в облигации, ни в какие-то государственные бумаги – они пытаются таким образом сохранить свои сбережения. И пока у нас любая государственная инициатива будет восприниматься населением с очень большим скепсисом, люди будут вкладывать свои средства в квадратные метры, следовательно, спрос на ипотеку будет высоким при любой ипотечной ставке. И вообще, строго говоря, будет не сильно от нее зависеть», – заключил эксперт.

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