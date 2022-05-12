Здесь будет город-сад

В центральной части будущего района выделена зона для размещения парка отдыха. Также проектом предусмотрено размещение детских садов — два по 60 мест и одно на 90 мест. Они будут находиться на первых этажах жилых домов. В плане — и строительство отдельно стоящего здания детского сада на 240 мест, он предусмотрен генеральным планом города. Таким образом, потребность в детских дошкольных учреждениях будет полностью закрыта.