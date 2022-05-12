Здесь будет город-сад

Сейчас на площади 24 га расположена старая производственная зона со стоянками, складами и неприглядного вида гаражами. Есть планы существенно преобразить эту часть города — здесь появятся современные жилые дома разной этажности, детские сады, школа, многоуровневая парковка, объекты коммерческого и общественно-делового назначения, благоустроенный парк и новые улицы с тротуарами.
Подготовлен проект планировки территории, который вынесен сейчас на общественное обсуждение.
Как рассказали в управлении архитектуры администрации Владивостока, в районе предлагается размещение семи жилых комплексов преимущественно средней этажности (от 4 до 17 этажей) и комплекса жилых домов повышенной этажности (25 этажей). Часть жилых комплексов будет расположена в чёткой квартальной структуре с закрытым дворовым пространством и подземными парковками.
В центральной части будущего района выделена зона для размещения парка отдыха. Также проектом предусмотрено размещение детских садов — два по 60 мест и одно на 90 мест. Они будут находиться на первых этажах жилых домов. В плане — и строительство отдельно стоящего здания детского сада на 240 мест, он предусмотрен генеральным планом города. Таким образом, потребность в детских дошкольных учреждениях будет полностью закрыта.
В районе планируется размещение общеобразовательной школы на 600 мест (также есть в генплане), поэтому мест в школах хватит всем детям близлежащих МКД.
Под жилую застройку запланировано более 6 гектаров общей площади, под объекты общественно-делового назначения и общественного питания — также более 6 га, социальные объекты — 3 га, территории общего пользования — 4 га.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории тоже предусмотрено и генпланом, и проектом планировки. Планируется реконструкция существующей магистральной улицы районного значения — ул. Коммунаров, реконструкция существующей улицы местного значения — ул. Патрокл и местного проезда от дома № 16 по ул. Слуцкого. Также предусмотрено расширение улиц местного значения — ул. Слуцкого и Минёров.
В южной части территории предусмотрена зона перспективного освоения и реновации, где на месте существующего старого автобусного парка появятся объекты общественно-деловой застройки.
— По сути предлагаемая нами концепция представляет собой реновацию устаревшей производственной территории в благоустроенную и комфортную жилую среду, — рассказал главный архитектор проектной компании «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов.
Напомним, что концепция жилой застройки территории в районе ул. Слуцкого, 5а в г. Владивостоке (архитектурные и объёмно-планировочные решения в границах проектирования земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:40) была одобрена на заседании градостроительного совета Приморского края под руководством губернатора региона в октябре 2020 года.