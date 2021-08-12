Автоперевозчики из Приморья просят внимания

Близость к странам Азиатско-тихоокеанского региона позволяет краю полноценно участвовать в транспортировке импортных, экспортных и транзитных грузов.
География перевозок, совершаемых приморскими автотранспортниками, огромна — весь Дальний Восток и России. Зарубежные маршруты совершаются в основном в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Прежде всего это Китай, Корея и Япония. Перевозки в последние две страны и обратно завершаются (начинаются) на территории порта, где груз перегружают на морские суда (или с морских судов), а вот в КНР и оттуда приморские автотранспортники завозят груз непосредственно на сопредельную территорию.
10 тысяч км на длинномере
В транспортно-логистической системе региона задействованы несколько крупных авиа и морских компаний, а вот железнодорожными и автомобильными перевозками занимаются в основном небольшие фирмы, и вот их уже немало. По данным налоговой инспекции Приморского края, в регионе зарегистрировано 660 автотранспортных компаний. Общий автопарк перевозчиков составляет 934 машины грузоподъемностью от 12 тонн, это длинномеры. 207 машин зарегистрированы на юридических лиц и 727 — на индивидуальных предпринимателей.
По информации председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петра Куприянова, в сфере перевозок задействовано порядка 16 тысяч водителей, и столько же, если не больше, вспомогательного персонала. У некоторых предпринимателей, помимо водителей, еще и сторож, бухгалтер. У кого-то вообще целый штат сотрудников, не считая тех, кто непосредственно за рулем сидит.
В среднем приморские водители большегрузов накатывают порядка 10 тысяч км в месяц.
— Бывает и больше, но это уже скорее исключение из правил, поскольку получается очень большая нагрузка, — говорит Петр Витальевич. — Как-то мне приходилось возить грузы на золотые прииски в Амурскую область — спецоборудование, материалы, используемые при добыче драгметаллов. Их привозили морем во Владивостокский порт, перегружали на машины, и мы уже доставляли груз адресату по земле. Наматывали по 15 тысяч км в месяц. Это было очень тяжело, работали буквально на пределе сил.
Спецпарковка — на обочине, а не во дворах
Считается, что Приморье активно развивается как логистический регион, и, казалось бы, за ситуацией, складывающейся в тех сферах народного хозяйства, которым отведена роль локомотива экономики, должны пристально наблюдать курирующие их государевы люди из различных структур.
Однако автоперевозчики сетуют, что их нужды остаются без должного внимания властей. Например, жалуются, что на краевом рынке грузовых автоперевозок процветает недобросовестная конкуренция. Законопослушные компании платят налоги в госбюджеты, официальную зарплату, но немало фирм и граждан, кто свою деятельность официально не оформляет, работает по серым схемам.
Масштабы проблемы огромны, считают в отраслевом объединении. Помимо варягов, которые отчаянно демпингуют на рынке региональных грузовых автоперевозок, есть и приморские нелегалы. В базе краевой ГИБДД по данным на 2018 год значилось около 16 тысяч грузовиков тоннажем от 12 тонн и выше. А таких длинномеров, зарегистрированных на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, родом деятельности которых, по информации региональной налоговой инспекции, является «перевозка грузов специализированным и неспециализированным автотранспортным средством», как было указано выше, около тысячи.
— Давно уже просим региональные власти помочь решить вопрос с обустройством объектов дорожного сервиса для большегрузных автомобилей по всему краю. Чтобы перевозчик на длинномере мог припарковаться на стоянке с соответствующей инфраструктурой: кафе, кемпинг, мойка, туалет, охрана. Данный вопрос не раз обсуждали в крае с представителями профильных ведомств, но никаких подвижек до сих пор нет. Да, строительство таких стоянок не ведется полностью за счет бюджета, это дело бизнес-структур. Но государство может помочь с выделением земельных участков, подходящих под парковку, оперативным решением по подводу инженерных сетей, чтобы подключить объекты к электричеству, воде, канализации, а также организовать необходимые дорожные работы.
— В конце концов, сегодня большегрузы нередко паркуются на обочинах дорог города, сужая проезжую часть, а то и во дворах горожан, создавая неудобство их жителям. А специализированные парковки, пусть частично, но снизили бы накал проблемы, — считает председатель профессионального союза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Он также указал, что проблемы этого сектора транспортной отрасли были донесены до губернатора Приморья Олега Кожемяко.
— Глава региона дал указание чиновникам разработать меры поддержки грузоперевозчиков еще в 2018 году. Однако поручения главы региона еще не исполнены. Так, к примеру, в закон Приморского края № 414 «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения», вступивший в силу с 2019 года, в перечень льготников не вошли автопредприятия по грузовым перевозкам, — отметил Петр Куприянов.
Стимул для законопослушания
Пандемия коронавирусной инфекции добавила новых проблем транспортной отрасли. В 2020 году Китай начал вводить значительные ограничения по ввозимому импорту. Это привело к снижению товарооборота через автомобильные пункты пропуска Приморья на границе с Китаем — по некоторым данным, объемы перевозок по итогам 2020 года снизились на 40%.
Вместе с тем, по данным Приморскстата, за первые пять месяцев 2021 годы организации, зарегистрированные в Приморье по виду деятельности «Транспортировка и хранение», получили балансовую прибыль в сумме 23880,1 млн рублей, таким образом превысив в 1,6 раза финансовые результаты первой половины 2020 года. Возможно, это дает повод считать, что ситуация в грузообороте на территории Приморья не вызывает беспокойства.
— Рост объемов перевозок в крае на приморских автоперевозчиках не сказался — возросли объемы перевозок морскими путями и по железной дороге, — комментирует Петр Куприянов. — Некоторые автотранспортные предприятия обанкротились в 2020 году из-за отсутствия груза — границы с КНР были закрыты, работы не было, но финансовые обязательство никто не отменял: надо было платить зарплату, налоги, кредиты, лизинговые платежи. И сегодня ситуация на границе не намного улучшилась.
По словам главы профсоюза транспортных перевозчиков края, в собственности региональных компаний много старого автотранспорта — старше 20 лет. Обновлять регулярно автопарк решаются не многие — предприниматель, решившийся на приобретение свежих машин, сильно рискует попасть в финансовую зависимость. Поэтому любая помощь в обновлении автопарка будет на вес золота.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отмечает, что для поддержания транспортников необходимо создать специальную лизинговую программу обновления для малых и средних компаний.
— Мы полагаем, что здесь должны быть дополнительные критерии. Это его платежеспособность, это его надежность с точки зрения того, как он платил налоги в предшествующие периоды, в частности, что предприниматель платит зарплату «в белую», не прибегая к «серым» схемам, — говорит Сергей Катырин.
Петр Куприянов заверяет, что большая часть владельцев грузовиков готова соблюдать правила и законы. А доступ к местным, региональным и федеральным программам поддержки предпринимательства станет дополнительным стимулом, чтобы легализовать бизнес.