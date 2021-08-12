Автоперевозчики из Приморья просят внимания

— Давно уже просим региональные власти помочь решить вопрос с обустройством объектов дорожного сервиса для большегрузных автомобилей по всему краю. Чтобы перевозчик на длинномере мог припарковаться на стоянке с соответствующей инфраструктурой: кафе, кемпинг, мойка, туалет, охрана. Данный вопрос не раз обсуждали в крае с представителями профильных ведомств, но никаких подвижек до сих пор нет. Да, строительство таких стоянок не ведется полностью за счет бюджета, это дело бизнес-структур. Но государство может помочь с выделением земельных участков, подходящих под парковку, оперативным решением по подводу инженерных сетей, чтобы подключить объекты к электричеству, воде, канализации, а также организовать необходимые дорожные работы.