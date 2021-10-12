В Приморье открываются магазины только с продукцией из Белоруссии

Торговый оборот Приморья и Белоруссии в 2021 году составил 20 млн долларов США, увеличившись за год в 2,3 раза. Об этом сообщил журналистам региональный министр промышленности и торговли Сергей Калитин, подводя итоги прошедших в крае фестиваля «Дни Республики Беларусь в Приморье».

Он отметил, что за последний год в крае открывались магазины с исключительно белорусской продукцией, они также пополнили ассортимент местных крупных торговых сетей. По данным Сергея Калитина, объем реализованной в Приморье белорусской продукции с начала года увеличился более чем в шесть раз: за первые девять месяцев 2020 года он составил 114 млн рублей, за тот же период 2021 года — 715 млн рублей. Региональный министр промышленности и торговли добавил, что в Приморье пользуется спросом не только продукты, но и спецтехника разного назначения из Беларуси. В 2020 году приморские предприниматели закупили 177 единиц на 400 млн рублей. В этом году — 112. В планах — приобретение спецтехники еще на 260 млн рублей. Напомним, Дни Республики Беларусь прошли в Приморье с 5 по 10 октября. Мероприятие было организовано в рамках сотрудничества двух территорий и по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Во Владивосток приехала делегация из этой страны, состоялась продовольственная ярмарка и выставка сельскохозяйственной и строительной техники. Кроме того, в городе торжественно открыли отделение посольства Белоруссии, которое стало 24-м иностранным дипломатическим представительством, открытым в столице Приморья. Напомним, в крае активно реализуется государственная программа края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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