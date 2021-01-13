Минусовые показатели

Минусовые показатели

Сегодня, 13:05ЭкономикаPhoto: Медиахолдинг1Mi
Добыча полезных ископаемых, деревообработка, производство пищевых продуктов – эти отрасли производства по итогам 2020 года могут уйти «в минус».

Такие данные опубликовал Приморскстат. На промышленности Приморья негативно сказалась пандемия коронавируса. Как отмечается в отчёте, падение производства составит порядка 20%.

Весенний локдаун, который затронул все сферы экономики края, и последствия которого еще предстоит подсчитать, наиболее сильно отразился на трех отраслях промышленного производства: добыче полезных ископаемых, деревообработке, производстве пищевых продуктов.

В целом, темпы падения производства в регионе с января по ноябрь 2020года составили17,3%. По данным на октябрь прошлого года, показатель составил 15,6%.

То есть, только за один месяц падение производства ускорилось чуть менее, чем на 2%.Пострадала и добыча полезных ископаемых – в этой отрасли снижение составило 4,1%. Для сравнения традиционно берется тот же временной промежуток, но годом ранее.

Пострадала от коронавируса и добыча угля – падение составило 7,1%.Такая отрасль как деревообработка сократила свои объемы на 19 %,производство пищевых продуктов – на 4,6%, обрабатывающие производства– на 23,8%.

Stories:
Приморский край
Related news:
Экономика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы