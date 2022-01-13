Большая часть леса, вывозимого из Приморья за границу — необработанная древесина

Большая часть леса, вывозимого из Приморья за границу — необработанная древесина
Большая часть леса, вывозимого из Приморья за границу — необработанная древесина
Вчера, 16:45ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Уссурийские таможенники в ушедшем году оформили на экспорт 5835 кубометров лесоматериалов. Более половины — 55% — это необработанный лес, остальное — пиломатериалы.

При этом в ходе контроля вывозимой лесопродукции Уссурийская таможня возбудила 508 дел об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Наиболее характерные — несоответствие объёмов вывозимых лесоматериалов и заявленных в декларациях; вывоз грубообработанной древесины под видом пиломатериалов; перемещение иных пород древесины вместо заявленных в декларации.

Кроме того, уссурийские таможенники в результате совместных оперативных мероприятий с краевым УФСБ РФ выявили преступления в сфере экспорта лесоматериалов. По этим фактам было возбуждено 4 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов в крупном размере, общая стоимость которых составила более 442 млн рублей.

Сюжеты:
Приморье
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