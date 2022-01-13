Большая часть леса, вывозимого из Приморья за границу — необработанная древесина

Кроме того, уссурийские таможенники в результате совместных оперативных мероприятий с краевым УФСБ РФ выявили преступления в сфере экспорта лесоматериалов. По этим фактам было возбуждено 4 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов в крупном размере, общая стоимость которых составила более 442 млн рублей.