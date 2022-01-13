Большая часть леса, вывозимого из Приморья за границу — необработанная древесина

При этом в ходе контроля вывозимой лесопродукции Уссурийская таможня возбудила 508 дел об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Наиболее характерные — несоответствие объёмов вывозимых лесоматериалов и заявленных в декларациях; вывоз грубообработанной древесины под видом пиломатериалов; перемещение иных пород древесины вместо заявленных в декларации.
Кроме того, уссурийские таможенники в результате совместных оперативных мероприятий с краевым УФСБ РФ выявили преступления в сфере экспорта лесоматериалов. По этим фактам было возбуждено 4 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов в крупном размере, общая стоимость которых составила более 442 млн рублей.