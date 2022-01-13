В лидерах удорожания за прошлый год числился картофель, в этом году стали огурцы

Инфляция в России в 2021 году достигла 8,4% — максимума за последние шесть лет. Таковы данные Росстата, который подвёл итоги прошлого года.

Отметим, накануне Нового года в Приморскстате подсчитали, на сколько за год подорожали продукты, необходимые для новогоднего меню. Так, свинина бескостная в конце 2020 года по данным ведомства, стоила, в среднем, 469,9 руб. за кг, в ноябре 2021 — 483,5 руб. Куры охлаждённые и мороженые — 185,2 и 234,2 руб. Масло сливочное: 784,3 и 828,8 руб. Хлеб: 95,2 и 100 руб. за кг. Картофель: 38,8 и 66 руб. Огурцы свежие: 182,5 и 214 руб. Сыр: 722 и 753 руб. Конфеты шоколадные: 698 и 760,2 руб. Икра лососевых: 3969,3 и 4802,1 руб. Инфляция отметилась и в первые дни нового года — в среднем 0,56%. Лидером роста цен стало продовольствие, и прежде всего — плодоовощная продукция. С 1 по 10 января она подорожала на 3,1%, в том числе огурцы — на 7,4%, помидоры — на 6,7%, капуста — на 6%, морковь — на 3,6%, картофель и лук репчатый — на 1,6. Зафиксирован рост цен на макаронные изделия (плюс 1%), масло сливочное и крупа гречневая (0,8%), сахар (0,7%). Свой вклад в рост цен внесли и промтовары. За первую декаду января 2022 года выше среднего по рынку подорожали отечественные легковые автомобили — на 1,9%, легковушки иностранных марок — на 1,1%, шампуни — на 0,5%. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,4%, дизельное топливо — на 0,7%.

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