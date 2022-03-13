Не более 10 кило в одни руки: сеть «Самбери» ввела ограничение

Не более 10 кило в одни руки: сеть «Самбери» ввела ограничение
Не более 10 кило в одни руки: сеть «Самбери» ввела ограничение
13 марта, 10:21ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Региональная сеть гипермаркетов «Самбери» объявила о введение лимита на продажу товаров первой необходимости в одни руки. Соответствующие объявления были размещены в соцсетях компании с пояснением.

Руководство сети магазинов заверило покупателей, что во всех филиалах «Самбери» хватает запасов продуктов для работы в привычном режиме. Однако в последние дни наблюдения показывают: потребительский спрос на некоторые товары вырос довольно резко. В частности, сахар стали покупать в 4 раза больше, чем всегда. Продавцы отмечают скупку этого продукта буквально мелкооптовыми партиями. Из-за этого сотрудники не успевают пополнять полки — а многие покупатели видят их пустыми и начинают тревожиться. Дабы поставить заслон спекулятивным намерениям, магазины вводят норму отпуска — не более 10 кило сахара в одни руки. Такая мера поможет избежать ситуаций, когда в условиях искусственно созданного дефицита цена на сахар на чёрном рынке будет резко расти.

Кроме того, ограничения на отпуск в одни руки коснутся и других товаров и продуктов. Растительное масло будут продавать до 10 литров в руки, муку — до 10 кг, соль — до 3 кг, гречневую крупу, рис и макароны — тоже не более 10 кг. Сайры в консервах от «Госрезерва» можно будет приобрести не более 10 банок, смеси для детского питания — 3 банки, подгузников — 5 упаковок. «Подчеркиваем, что данная мера введена в первую очередь в интересах обычных людей. Мы все хотим приобретать продукты по объективной, не спекулятивной цене» — говорится в объявлении. Также руководство компании добавило, что на следующей неделе гипермаркеты дождутся крупной поставки весового сахара.

Сюжеты:
Приморье
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торговляПриморьедефицит
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