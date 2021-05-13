Более 184 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал Приморья вложили инвесторы в 2020 году

Приморскстат опубликовал данные по объёму и структуре инвестиций в основной капитал в Приморье в 2020 году. Общий объём денежных вложений в экономику края составил 184,7 миллиарда рублей.

Инвестиции в основной капитал Наибольший удельный вес в объеме инвестиций Приморского края традиционно составляет сфера транспортировки и хранения — 29,5%. Инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство заняли в общем объеме 14,7%, в обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 10,2%, в обрабатывающие производства — 8,6%, в деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 6,3%, в деятельность в области информации и связи — 5,7%. Инвестиции в машины, оборудование и другие объекты составили 45,5%, в нежилые здания и сооружения, в расходы на улучшение земель — 37,9%, в жилые здания и помещения — 14,2%. Из общего объема инвестиций в основной капитал Приморского края инвестиции организаций составили 75,6%. В объеме инвестиций 51,2% — это собственные средства организаций (свыше 71,6 миллиарда рублей), 48,8% — привлеченные средства (более 68,1 миллиарда рублей). В структуре привлеченных средств, кредиты банков составили 15,7 миллиарда рублей, а бюджетные средства — 31,3 миллиарда. За 2020 год организации края приобрели основных средств, бывших в употреблении, и объектов незавершенного строительства почти на 7,6 миллиарда рублей, в том числе машин, оборудования и транспортных средств — на 2,2 миллиарда. ТОРы и Свободный порт Важнейшим фактором роста инвестиций, в том числе иностранных, в Приморье является реализация новых инструментов развития торговых и инвестиционных отношений — это территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). По состоянию на апрель 2021 года в ТОРы вложено инвестиций на сумму 198,5 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций по соглашениям с резидентами ТОР составляет около 1,3 миллиарда рублей. Предусмотрено создание около 32,6 тысяч новых рабочих мест, на данный момент их создано около 12 тысяч, статус резидента ТОР получили 115 компаний края. Статус резидента ТОР и СПВ гарантирует инвесторам ряд преимуществ: привлекательные условия налогообложения, ускоренное прохождение различных процедур для инвесторов. «В числе наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных к реализации в Приморском крае, — строительство Находкинского завода минеральных удобрений, судостроительного комплекса „Звезда“, рыбопромышленного завода для безотходной переработки минтая и сельди в Приморском крае, базы марикультуры на побережье бухты Новгородская, специализированной холодильно-складской инфраструктуры для перевалки и хранения рыбной продукции и создание межрегионального оптового распределительного центра, строительство Артемовской ТЭЦ-2, Туристско-рекреационный кластер „Изумрудное кольцо“, строительство базы водных видов спорта на острове Русский Владивостока, автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный, создание высокотехнологичных производств по выпуску кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на их основе, строительство животноводческих комплексов в Ханкайском округе и Кировском районе, свиноводческих комплексов, комплекса по производству комбикормов, элеватора в Михайловском районе и многое другое», — говорится в докладе. Отметим, что в Приморском крае действуют четыре территории опережающего развития — «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимический».

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