В России увеличили производство красной икры, а в Приморье рыбных консервов

Выпуск икры лососевых рыб за первый квартал 2022 года выросло на 3,8%, до 293 тонн, икры осетровых рыб — на 6%, до 15,6 тонны.

Такие данные приводит Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Также в целом рыбоперерабатывающие предприятия России в январе — марте 2022 выпустили более 1 млн тонн рыбной продукции, что на 0,2% больше аналогичного периода 2021 года. Особо отмечается о росте объёмов глубокой переработки морских биоресурсов: на её долю приходится почти 37% в общей структуре производимой рыбной продукции. Этот показатель выше уровня 2021 года на 6%. Например, выпуск рыбного мороженого филе увеличился почти на 51% и достиг 105 тыс. тонн, мяса рыбы (включая фарш) мороженого выросло в два раза — до 25,4 тыс. тонн. Производство консервов в январе — марте 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 4 тыс. тонн (или на 9%) и составило 49,7 тыс. тонн. При этом приморские показатели оказались ещё выше. По информации Приморскстата, в январе–марте 2022 года краевыми предприятиями произведено филе рыбного мороженого — в 2,8 раза больше, чем год назад, на 39% возросло производство рыбных консервов. В региональном агентстве по рыболовству уточнили, что в январе–феврале в Приморье индекс промышленного производства по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбопродуктов» к уровню прошлого года составил 115,6%. Выпущено 124,3 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции. Произведено почти 24 млн банок консервов и пресервов. Отгружено товаров собственного производства на 17 миллиардов рублей, что в полтора раза больше аналогичного периода 2021 года.

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