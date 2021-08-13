Приморье обогнало общероссийские показатели промышленного производства

Приморье обогнало общероссийские показатели промышленного производства
Приморье обогнало общероссийские показатели промышленного производства
Сегодня, 17:34ЭкономикаФото: pxhere.com
В первом полугодии 2021 года в Приморье выросли показатели в производстве мяса, жилищном строительстве и обрабатывающих производствах. По данным Росстата, новые показатели оказались сильно выше данных 2020 года за тот же период.

В первой половине 2021 года на 11,1%, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос индекс промышленного производства. По Дальнему Востоку этот показатель составил 2,8%, а в среднем по России — 4,4%.

Такие показатели Приморью обеспечили обрабатывающие производства, которые показали рост на 15,7%. По ДФО такие предприятия подросли лишь на 4,7%, по России на 6,4%.

«Добыча полезных ископаемых» в Приморье показала рост на 6,1%.

На 15,3% вырос объем потребления товаров и услуг по «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». По Дальнему Востоку и России прирост первого полугодия 2021 года составил 10% и 11,3% соответственно.

Отметилось Приморье и ростом производства продуктов животноводства — 75,2%. По ДФО рост гораздо более скромный — 11,9%. А по всей России рост и вовсе отрицательный — 0,4%.

Положительный тренд в Приморье показывает и жилищное строительство. За полгода он составил 42,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сюжеты:
Приморье
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