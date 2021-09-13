Ипотечные заемщики в Приморье стали более дисциплинированными

Это, кстати, почти четвертая часть от всей суммы жилищных займов, выданных банками на Дальнем Востоке в июне. В июле 2021 года, после изменения условий действия льготной государственной программы ипотеки под 6,5%, сумма ипотечных сделок сократилась до 7,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.
За последние два года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась с 10,22% до 6,47%, что вместе с реализацией государственных программ увеличило популярность этого продукта. По сравнению с июлем 2019 года объем выдачи жилищных кредитов в регионе вырос почти в 2,5 раза.
— При этом приморцы стали брать ипотеку на большие суммы, чем несколькими годами ранее. На доступности покупки жилья отражается динамика цен на рынке недвижимости, однако стоит отметить, что качество ипотечных кредитов остается хорошим, жители региона стали реже допускать просрочки по платежам, — прокомментировала заместитель начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Кучина.
Доля просроченной задолженности по ипотеке снизилась с 0,7% до 0,4%. Вместе с тем растет доля граждан, которые досрочно закрывают ипотечные сделки с банками.
С переходом к проектному финансированию жилищного строительства, направленному на защиту прав дольщиков, восстанавливается доверие к этому сегменту. Если в июле 2019 года доля таких сделок составляла 16%, то за два года она увеличилась до 24%. Объем выдачи кредитов дольщикам вырос в три раза, до 2,2 млрд рублей.
Всего за семь месяцев 2021 года в Приморье выдано свыше 13,8 тыс. жилищных кредитов на сумму 48,7 млрд рублей.