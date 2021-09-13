Ипотечные заемщики в Приморье стали более дисциплинированными

С переходом к проектному финансированию жилищного строительства, направленному на защиту прав дольщиков, восстанавливается доверие к этому сегменту. Если в июле 2019 года доля таких сделок составляла 16%, то за два года она увеличилась до 24%. Объем выдачи кредитов дольщикам вырос в три раза, до 2,2 млрд рублей.