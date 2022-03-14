Официальный курс инвалют будут рассчитывать по-новому

Официальный курс инвалют будут рассчитывать по-новому
Официальный курс инвалют будут рассчитывать по-новому
Сегодня, 17:29ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В условиях повышенной волатильности на валютном рынке Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, соответствующий проект направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск (17:00-23:30 по владивостокскому времени). Ранее данные брали за период 10:00–11:30 мск. Расширение временного диапазона для расчёта курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

Для Приморья нововведение означает, что мы теперь будем узнавать об официальном курсе валют «на завтра» не сегодня в 19:00, как это происходит сейчас, а уже ближе к 24 часам.

Эксперты отмечают, что на коммерческих сделках это никак не отразится, поскольку на них не влияет официальный курс валют. Зато курс валют по отношению к рублю станет более объективным, более «рыночным».

Сюжеты:
Приморье
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