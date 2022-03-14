В Приморье дадут на хлеб свыше 20 млн рублей

На сегодня в крае работает около 60 хлебопекарен, получивших помощь из бюджета Приморья, обяжут выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.
Отметим, хлебопёки и ранее получали господдержку из краевой казны на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Сейчас она увеличится с нынешних 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей за тонну продукции сроком хранения до пяти суток.
Отметим, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал предпринимателей не наживаться на людях, а пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за антироссийских санкций, пусть и ценой личной прибыли.
Он написал в своем телеграм-канале, что такие ситуации проверяют людей: кто-то из россиян отдаёт последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для сограждан.
— Тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний, — заметил он.