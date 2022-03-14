В Приморье дадут на хлеб свыше 20 млн рублей

Отметим, хлебопёки и ранее получали господдержку из краевой казны на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Сейчас она увеличится с нынешних 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей за тонну продукции сроком хранения до пяти суток.