В Приморье для сохранности дорог ограничат на время движение большегрузов

В Приморье введут сезонные ограничения движения транспортных средств на региональных и межмуниципальных дорогах — с 15 апреля по 14 мая и с 15 июня по 15 августа.

Это делается для обеспечения безопасного дорожного движения и сохранности трасс. Специалисты краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства объясняют, что весной и летом происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Весной это суточные перепады температуры, таяние снега, летом — жаркая погода, влияющая на прочность асфальтового покрытия. Образование так называемой колейности — одна из причин нагрузки на дорожное полотно, уточнили в ведомстве. На участках дорог, на которые будут распространяться ограничения, выставят соответствующие дорожные знаки. При этом временные ограничения движения в весенний период не распространяются на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, лекарств, топлива, почтовых грузов. Также проезд разрешен для дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов, которые применяют при проведении аварийно-восстановительных работ, и транспортных средств федеральных органов исполнительной власти. Летом проезд тяжёлых машин разрешается с 21.00 до 9.00. В региональном минтранспорта и дорожного хозяйства добавили, что передвижение тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств возможно только при наличии разрешения. Его можно получить в минтрансе Приморья и воспользовавшись региональным порталом госуслуг — для участков региональных дорог, в муниципалитетах — для местных. Ранее сообщалось, что в этом году намечено провести мероприятия по сокращению на региональных дорогах мест, где происходит наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. Анализ аварийности за 2021 год на автодорогах позволил определить 71 место концентрации ДТП. Для повышения безопасности на этих участках запланированы такие работы, как установка барьерного ограждения, ремонт дорожного полотна, нанесение разметки, замена дорожных знаков и другие.

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