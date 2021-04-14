Центробанк не ожидал: В России инфляция подскочила почти до 6%

Регулятор отмечает повышение текущих темпов роста цен на сахар и растительное масло, несмотря на принятые административные меры. Об этом свидетельствует и Приморскстат. По информации приморских специалистов, в марте индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморском крае составил 100.6% к предыдущему месяцу. Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, призванные зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, за месяц подсолнечное масло подорожало на 2%, сахар — на 7%.