Центробанк не ожидал: В России инфляция подскочила почти до 6%

Центробанк не ожидал: В России инфляция подскочила почти до 6%
Сегодня, 16:25ЭкономикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Регулятор надеется, что годовая инфляция вернется к традиционной цели — 4%
В марте продолжилось увеличение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, а также показателей устойчивой ценовой динамики.

На повышение инфляции влияло дальнейшее расширение спроса при сохранении значительного давления со стороны затрат, связанного в том числе с перебоями в поставках импортных комплектующих. Годовые темпы роста цен на продовольствие несколько уменьшились в основном за счет резкой коррекции вниз цен на помидоры и огурцы, отмечается в комментарии «Динамика потребительских цен».

«Повысились также текущие темпы роста цен на основные группы товаров и услуг (с поправкой на сезонность). На ценах в секторе услуг, деятельность которого восстанавливалась по мере улучшения эпидемической ситуации, особенно заметно сказывались эффекты отложенного спроса. Авиабилеты стали дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Увеличение темпов роста цен на мясопродукты (в основном за счет мяса птицы) и яйца способствовала, по мнеиню экспертов ЦБ, неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Кроме того, вновь увеличились темпы роста цен на картофель, большая часть предложения которого обеспечивается импортом из-за снижения в предыдущем году урожая отечественной продукции.

Регулятор отмечает повышение текущих темпов роста цен на сахар и растительное масло, несмотря на принятые административные меры. Об этом свидетельствует и Приморскстат. По информации приморских специалистов, в марте индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморском крае составил 100.6% к предыдущему месяцу. Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, призванные зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, за месяц подсолнечное масло подорожало на 2%, сахар — на 7%.

В целом в России в марте нынешнего года годовая инфляция выросла и составила 5,79%. Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Это выше траектории прогноза Банка России, опубликованного в последнем Докладе о денежно-кредитной политике. Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары возросли до 5,92% (+0,25 п. п. по сравнению с февралем), услуги — до 3,20% (+0,29 п. п.).

Регулятор надеется, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (около 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Сюжеты:
Приморье
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