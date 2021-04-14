Центробанк не ожидал: В России инфляция подскочила почти до 6%

На повышение инфляции влияло дальнейшее расширение спроса при сохранении значительного давления со стороны затрат, связанного в том числе с перебоями в поставках импортных комплектующих. Годовые темпы роста цен на продовольствие несколько уменьшились в основном за счет резкой коррекции вниз цен на помидоры и огурцы, отмечается в комментарии «Динамика потребительских цен».
«Повысились также текущие темпы роста цен на основные группы товаров и услуг (с поправкой на сезонность). На ценах в секторе услуг, деятельность которого восстанавливалась по мере улучшения эпидемической ситуации, особенно заметно сказывались эффекты отложенного спроса. Авиабилеты стали дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Увеличение темпов роста цен на мясопродукты (в основном за счет мяса птицы) и яйца способствовала, по мнеиню экспертов ЦБ, неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Кроме того, вновь увеличились темпы роста цен на картофель, большая часть предложения которого обеспечивается импортом из-за снижения в предыдущем году урожая отечественной продукции.
Регулятор отмечает повышение текущих темпов роста цен на сахар и растительное масло, несмотря на принятые административные меры. Об этом свидетельствует и Приморскстат. По информации приморских специалистов, в марте индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморском крае составил 100.6% к предыдущему месяцу. Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, призванные зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, за месяц подсолнечное масло подорожало на 2%, сахар — на 7%.
В целом в России в марте нынешнего года годовая инфляция выросла и составила 5,79%. Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Это выше траектории прогноза Банка России, опубликованного в последнем Докладе о денежно-кредитной политике. Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары возросли до 5,92% (+0,25 п. п. по сравнению с февралем), услуги — до 3,20% (+0,29 п. п.).
Регулятор надеется, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (около 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.