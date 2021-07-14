Люди (пере)платят за металл

Цифры не врут
По данным Росстата, с начала 2021 года цены на стройматериалы выросли на 12,07%: в мае рост составил 4,99% по сравнению с апрелем и 16,44% по сравнению с маем 2020 года. При этом в 2019-м году стоимость материалов увеличилась лишь на 2,3%. Например, металлочерепица за последние полгода подорожала на 21,6%. На 21% выросли цены на ориентированно-стружечные плиты (ОСП). На 11,7% подорожала обрезная доска.
Если говорить конкретно о Приморье, то ситуация соответствует общероссийскому тренду. Например, с января по май 2021-го года кубический метр доски обрезной подорожал с 13 237 до 15 056 рублей. Квадратный метр металлочерепицы — с 580 до 671 рубля. Тысяча штук кирпича за пять месяцев выросла в цене почти на две тысячи рублей, сейчас стоит 26 484.
При этом рост цен уже успел превысить инфляцию: она составила 0,74% к апрелю текущего года и 6,02% в годовом выражении.
Стоимость жилья на первичном рынке растёт, но в соответствии с прежними темпами. По данным Приморскстата, по итогам первого квартала 2021-го года, стоимость квадратного метра в квартире от застройщика в среднем стоит 114 тысяч рублей. За год «квадрат» подорожал почти на 15 тысяч. За аналогичный период 2019–2020 годов этот показатель составил 13 тысяч, 2018-2019 — 17 тысяч.
Иначе обстоит ситуация на вторичном рынке. Сейчас средняя цена квадратного метра в квартире от собственника стоит около 113 тысяч рублей. Год назад цена была на уровне 95 тысяч. За 12 месяцев рост составил больше 18 тысяч. Аналогичный показатель за 2019–2020 годы — две тысячи рублей, 2018-2019 — 12 тысяч рублей.
Параллельно, согласно данным администрации Владивостока, за первые четыре месяца на 118% увеличилось число построенных в городе квартир, составив 2 180 единиц.
Тем не менее, динамика по России остаётся удручающей. И даже если сейчас в Приморье не заметно сильных подвижек на рынке первичного жилья, уже скоро ситуация может измениться.
Металлисты против застройщиков
Как сообщает «Российская газета», на совместном заседании комитетов Госдумы в мае зампред Банка России Алексей Заботкин заявил — причина роста цен заключена в том, что экономика восстанавливается после кризисного 2020-го года, следовательно, инфляционный всплеск будет сходить на нет по мере возвращения экономики к «более устойчивому равновесию».
Эксперты называют одним из ключевых факторов повышение стоимости металлопродукции по всему миру.
«Очевидно, что стремительный рост цен на металл, который мы наблюдали в конце 2020 — начале 2021 года, создал для строителей много проблем. По различным позициям удорожание металла составило от 60 до 100%. В связи с этим мы прогнозируем увеличение стоимости строительства объектов, минимум, на 7-10%», — сказал президент национального объединения строителей «Нострой» Антон Глушков.
Особый риск в данном случае несут компании, работающие с применением механизма эскроу-счетов. По данным «Нострой», на конец января 2021-го года более 52% жилья строится при помощи данного инструмента.
«Согласно требованиям, застройщик, прежде чем получить проектное финансирование, защищает в банке экономику своего проекта, тем самым фактически фиксируя все затраты. И если в дальнейшем происходит какое-то изменение стоимости, все риски, связанные с увеличением себестоимости строительства, возлагаются исключительно на строительную компанию. Она будет вынуждена ближе к финишу строительства, когда лимит кредитных средств окажется исчерпанным, а объект еще не завершен, использовать исключительно собственные оборотные средства и свою прибыль, чтобы завершить строительство. В противном случае компания нарушит условия договора кредитования с банком, а увеличить объем кредитования уже по начатым проектам практически невозможно. Это опять же ставит под угрозу договорные обязательства, может привести к банкротству строительных компаний и появлению новых обманутых дольщиков», — пояснил Глушков.
При этом сами сталелитейщики отрицают свою причастность к росту цен. В феврале члены ассоциации «Русская сталь» выступили с заявлением, в котором утверждается, что роль металлопродукции в этом процессе не была существенной и практически равна нулю, так как цена, например, арматурного проката в этот период была на исторически низком уровне.
«Рост цен в конце 2020 года произошел на фоне резкого повышения спроса, вызванного восстановлением темпов жилищного строительства, снижения складских запасов в период коронавирусных ограничений и образования временного дефицита. Также необходимо отметить, что рост цены на арматуру на 20% приводит к удорожанию квадратного метра жилья лишь на 1%, а в целом доля арматуры в стоимости квадратного метра составляет около 5%», — следует из обращения ассоциации «Русская сталь».
Ручное управление
Один из вопросов, озвученных во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 30 июня, как раз коснулся непомерного роста цен на стройматериалы. Глава государства заверил, что необходимые меры правительство уже принимает.
«Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной», — сказал Владимир Путин.
7 июля Федеральная антимонопольная служба заявила, что проведёт проверки в связи с ростом цен на основные стройматериалы: бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукцию. Соответствующие поручения ведомство «спустило» и в региональные управления.
«Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг», — сообщают в антимонопольной службе.
Уже 8 июля Минпромторг отчитался, что в стране ожидается стабилизация цен на стройматериалы.
«По данным Росстата, рост цен на отдельные виды стройматериалов (лесопромышленного комплекса) в июне оказался значительно выше среднего. Однако с учетом того, что на внешних рынках (США, Китай) цены начали снижение, по российским экспортным контрактам цены начали корректироваться. Мы ожидаем, что в дальнейшем это приведет к балансировке цен и на внутреннем рынке», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В министерстве подчеркнули, что в России начали взимать пошлину в 10% на пиломатериалы влажностью свыше 22%. Эта мера призвана сдержать рост цен на внутреннем рынке.
Кроме того, Минстрой, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минпромторг намерены договориться о скидках на стройматериалы по госконтрактам, что позволит добиться стабилизации цен в отрасли.
«Привлечение стабильности в строительную отрасль в рамках совместной работы в целом позволит стабилизировать цены. Конечно, реакция рынка есть и на мировые цены по строительным материалам, но в целом ситуация такая, что если производитель понимает, когда он продаст свои ресурсы, в этом случае рынок всегда стабилизируется», — сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин 6 июля на форуме «Иннопром-2021».
Так или иначе, даже если цены на стройматериалы удастся стабилизировать, вряд ли они «откатятся» к прежним показателям. То же самое касается и стоимости недвижимости, которая в Приморье и так уже стоит запредельно высоко.
Анна САТИМОВА