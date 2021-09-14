Рубль стал популярной валютой

Рубль по итогам июля впервые за пять лет вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Такой вывод сделан на основе данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В прошлый раз, и так же на двадцатом месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%, напоминает агентство «Прайм». В июле этого года на первом месте расположился американский доллар (39,38%), на втором месте — евро (38,43%). На третьем месте с гораздо более скромной долей в 5,99% оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%). Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, оценил ситуацию для РИА Новости эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его доля уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге. Отметим, на площадке шестого Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке 2-4 сентября, эксперты обсудили возможность ухода национальных экономик от расчетов в долларах США. Как уже отмечало деловое издание «Золотой Рог», мировые финансисты давно обсуждают этот вопрос. Например, еще в прошлом веке предлагалось создать Международный платежный союз и специальную наднациональную безналичную валюту в качестве резервной. Существовала и практика применения такой валюты — это переводной рубль, применявшийся в странах Восточной Европы с 1964 по 1990 годы. В Западной Европе широко использовалась безналичная наднациональная валюта — экю. Позже именно она трансформировалась в евро. По словам экспертов, экономики США и ЕС остаются достаточно крупными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют, поэтому в обозримом будущем дедолларизации международных расчетов ждать не стоит. Конечно, если только страна-эмитент не исполнит угрозу — не отключит от системы международных расчетов некую крупную страну. Такие действия могут подтолкнуть другие государства к скорому отказу от расчетов в американских долларах.

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