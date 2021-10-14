В Приморье жилые квадраты в новостройках подешевели почти на 100 долларов

В этом году жителям Приморья выдано 15 789 ипотечных кредитов, что на 29,3% больше уровня 2020 года, и на 74,9% выше показателя 2019 года. Вырос и средний размер жилищного займа — в августе 2021 года он увеличился на 15,3% по сравнению с августом 2020 года и составил 4,29 млн рублей. Средняя площадь жилой единицы, строящейся в крае, составляет 49,6 м². По Российской Федерации — 49,9 м².