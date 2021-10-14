В Приморье жилые квадраты в новостройках подешевели почти на 100 долларов

В Приморье жилые квадраты в новостройках подешевели почти на 100 долларов
В Приморье жилые квадраты в новостройках подешевели почти на 100 долларов
Сегодня, 15:15ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье на сегодня средняя цена на рынке строящегося жилья составила 81 696 рублей за квадратный метр, сообщает сетевое издание «Восток-Медиа».

По данным аналитического обзора, составленного ООО «Институт развития строительной отрасли» (г. Москва), это на 7628 рублей дешевле, чем год назад.

В этом году жителям Приморья выдано 15 789 ипотечных кредитов, что на 29,3% больше уровня 2020 года, и на 74,9% выше показателя 2019 года. Вырос и средний размер жилищного займа — в августе 2021 года он увеличился на 15,3% по сравнению с августом 2020 года и составил 4,29 млн рублей. Средняя площадь жилой единицы, строящейся в крае, составляет 49,6 м². По Российской Федерации — 49,9 м².

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Приморье
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строительствоПриморье
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