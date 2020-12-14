Крутое пике: доллар находится в самой выгодной позиции для покупки

И действительно, потребление нефти в мире неуклонно растёт. На прошлой неделе крупнейшие заводы нефтеперерабатывающие заводы Индии заявили, что начали работать на полную мощность. В Японии и Китае, которые, кстати, являются четвёртым и вторым соответственно потребителями нефти, закупки бензина вернулись на допандемийный уровень. Европа тоже возвращается в привычное русло по потреблению «чёрного золота» и его производных. Согласно индексу использования дорог и трафику, составленному агентством Bloomberg за последний месяц, автомобильные перевозки резко возросли. Здесь, конечно, может иметь сезон рождественских покупок, однако главным является всё же послабления в антиковидных ограничениях принятые правительствами таких стран, как Великобритания, Испания и Франция. «Это может означать лишь одно – мировая экономика постепенно выходит из комы. А значит ей понадобятся энергоресурсы, что не может не радовать» - комментирует ситуацию Александр Киктенко.