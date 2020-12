Крутое пике: доллар находится в самой выгодной позиции для покупки

Доллар находится в феерическом падении по отношению к рублю. Если в начале ноября на торгах ММВБ за один доллар давали восемьдесят с половиной рублей, то в минувшую пятницу торги закрылись на уровне семьдесят три рубля двенадцать копеек за единицу американской валюты.

Многие аналитики связывают такое нехарактерное поведение заокеанской валюты с грядущей политикой нового президента США и с ожиданиями возложенными на вакцину от COVID-19. В России массовая вакцинация началась 5 декабря. В США же первые дозы вакцины ожидаются на этой неделе. “Мы хотели бы иметь его заранее, но время не является нашим другом в этой обстановке” – сказал изданию Bloomberg о разрешении на вакцинацию Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США. И такая ситуация вкупе с очередными антирекордами по заболеваемости и смертности от коронавируса в штатах, оказывают на национальную американскую валюты вовсе не положительное влияние. Однако борьба с коронавирусом вовсе не единственный драйвер рубля в последнее время. «Инвесторы с началом вакцинации наконец-то получили такую долгожданную надежду на то, что мировая экономика всё же возродится из пепла, но гораздо более ясный сигнал показала нефть, цены на которую поднялись до невиданных с конца февраля 50 долларов за баррель» - напоминает независимый экономист Александр Киктенко. И действительно, потребление нефти в мире неуклонно растёт. На прошлой неделе крупнейшие заводы нефтеперерабатывающие заводы Индии заявили, что начали работать на полную мощность. В Японии и Китае, которые, кстати, являются четвёртым и вторым соответственно потребителями нефти, закупки бензина вернулись на допандемийный уровень. Европа тоже возвращается в привычное русло по потреблению «чёрного золота» и его производных. Согласно индексу использования дорог и трафику, составленному агентством Bloomberg за последний месяц, автомобильные перевозки резко возросли. Здесь, конечно, может иметь сезон рождественских покупок, однако главным является всё же послабления в антиковидных ограничениях принятые правительствами таких стран, как Великобритания, Испания и Франция. «Это может означать лишь одно – мировая экономика постепенно выходит из комы. А значит ей понадобятся энергоресурсы, что не может не радовать» - комментирует ситуацию Александр Киктенко. Однако некоторые эксперты считают, что такое положение вещей может сохраниться не на долго. Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Считает что «ближе к концу года, котировки могут сдвинуться к верхним границам. Дело в том, что исторически декабрь — один из сложных месяцев для российской валюты. На этот период приходится пик платежей по внешнему долгу отечественных компаний и банков. Кроме того, многие инвесторы предпочитают уходить на длинные новогодние праздники с активами в иностранной валюте.» Пока же во Владивостоке в понедельник выгоднее всего можно было купить доллары по 73 рубля 50 копеек в «Дальневосточном банке», продать по 73,12 в оперкассе «Саммит банка» на Фокина. Пока американская валюта продолжает своё падение, и это самое выгодное время для её покупки считают многие эксперты . Практически все экономические аналитики сходятся в том, что мы вряд ли увидим доллар по 60 рублей на сколь-нибудь долгий период, однако многие допускают в краткосрочной перспективе и более низкие значения американской валюты. Стоит ли покупать валюту именно сейчас (и стоит ли это делать вообще) решать, конечно, вам. Вполне возможно все мы с улыбкой вспомним эти прогнозы увидев через месяц доллар по 100 рублей. Подходящий к концу 2020 наглядно показал, что в мире может развиться любой сценарий, даже самый невероятный.

