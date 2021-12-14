Росстат отметил интересные тенденции в аграрной отрасли

Росстат анализирует первые данные сельскохозяйственной микропереписи, которая прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Согласно собранной информации, в 2020 году выращиванием аграрной продукции в стране занималось более 20 млн человек.

Общий объём произведенных в прошлом году сельхозтоваров оценили в 6,5 трлн рублей, при этом примерно треть продукции выращено в личных подсобных хозяйствах. Собранные Росстатом данные говорят о существенных структурных сдвигах в сельскохозяйственном производстве России, отметил заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам. По его словам, в некоторых регионах растёт количество личных подсобных хозяйств — примерно на 10%. Динамично развиваются малые формы хозяйств. Оперативные итоги показывают двукратное увеличение площади сельхозугодий на одно крестьянское (фермерское) хозяйств и ИП. Они продолжают наращивать долю в структуре сельхозпроизводства. Константин Лайкам считает, что увеличение количества личных подсобных хозяйств имеет важное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и снижения рисков роста цен на продукты питания. Он подчеркнул, что больше половины всего объёма выращенного в стране — это личные подсобные хозяйства. — Любые изменения в этом сегменте влияют на рынок чрезвычайно. Начали снижаться объемы производства картофеля и овощей — пошел рост цен, — привёл пример Константин Лайкам. Он выразил уверенность, что собранные данные позволят властям выработать программы и решения, которые смогут развить позитивные тенденции. — Это очень важно: стимулируя рост объёмов производства в сельхозорганизациях и у фермеров, необходимо организовывать кооперацию и закупки у них этой продукции, чего сейчас, к сожалению, не происходит, — резюмировал заместитель руководителя Росстата. Отметим, в Приморье 80% сои выращено в сельскохозяйственных организациях, 52%зерновых и зернобобовых культур — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Также в хозяйствах населения выращивается 83% картофеля и 71% овощей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter