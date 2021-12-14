Во Владивостоке будет пять больших ёлочных базаров

На которых, как уточнили в мэрии города, можно будет приобрести ещё и новогоднюю атрибутику — ёлочные украшения, сувениры, новогодние костюмы.
Большие ёлочные базары будут выделяться единым стилем оформления: ограждены по периметру забором из деревянных реек со специальным освещением, украшены гирляндами, а над входной зоной — праздничный баннер.
В городском управлении экономического развития предупредили, что сотрудники администрации совместно с полицией ежедневно будут проводить рейды, чтобы пресекать незаконную продажу новогодних елей в неустановленных местах.
Нарушителей ждут не только штрафы, но и возможно изъятие продукции. Во избежание неприятностей администрация Владивостока призывает предпринимателей вести торговлю исключительно на законных основаниях.
До 31 декабря купить елку на базарах и в автолавках во Владивостоке можно будет по адресам:
— ул. Анны Щетининой, 19;
— ул. Верхнепортовая, 68 (два места);
— ул. Воронежская, 1;
— ул. Жигура, 48;
— просп. Красного Знамени, 90;
— просп. Красного Знамени, 114;
— ул. Лермонтова, 75;
— ул. Пшеницына, 22;
— ул. Светланская, 177;
— ул. Фадеева, 12б;
— ул. Шилкинская, 21.