Во Владивостоке будет пять больших ёлочных базаров

В этом году во Владивостоке выделено 12 площадок для легитимной торговли ёлками, в том числе пять мест — для организации крупных елочных базаров.

На которых, как уточнили в мэрии города, можно будет приобрести ещё и новогоднюю атрибутику — ёлочные украшения, сувениры, новогодние костюмы. Большие ёлочные базары будут выделяться единым стилем оформления: ограждены по периметру забором из деревянных реек со специальным освещением, украшены гирляндами, а над входной зоной — праздничный баннер. В городском управлении экономического развития предупредили, что сотрудники администрации совместно с полицией ежедневно будут проводить рейды, чтобы пресекать незаконную продажу новогодних елей в неустановленных местах. Нарушителей ждут не только штрафы, но и возможно изъятие продукции. Во избежание неприятностей администрация Владивостока призывает предпринимателей вести торговлю исключительно на законных основаниях. До 31 декабря купить елку на базарах и в автолавках во Владивостоке можно будет по адресам: — ул. Анны Щетининой, 19; — ул. Верхнепортовая, 68 (два места); — ул. Воронежская, 1; — ул. Жигура, 48; — просп. Красного Знамени, 90; — просп. Красного Знамени, 114; — ул. Лермонтова, 75; — ул. Пшеницына, 22; — ул. Светланская, 177; — ул. Фадеева, 12б; — ул. Шилкинская, 21.

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