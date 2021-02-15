Приморские лесозаготовители: Стратегии развития лесной отрасли оторваны от реальности

«Эта цифровизация идёт уже с 2014 года. Есть система „ЛесЕГАИС“, в которую, по идее, мы и так все сделки с пиломатериалом и кругляком вносим: кому продали, сколько отгрузили, у кого купили. Те отчёты об использовании лесов, которые лесозаготовители сдают в наши региональные профильные министерства должны заноситься в систему — все декларации, договора есть в этой системе уже лет пять как», — рассказала председатель Союза лесопроизводителей и деревопереработчиков Приморского края Лариса Бутенко.