Приморские лесозаготовители: Стратегии развития лесной отрасли оторваны от реальности

Реформа вскрывает серьезные проблемы в отрасли и ложится на предпринимателей дополнительным тяжким бременем

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года. За 10 лет вклад лесопромышленного хозяйства в экономику страны должен увеличиться в два раза — до 1,14 триллиона рублей. Проект развития опубликован на сайте Правительства России. В соответствии с новым документом, добиться увеличения показателей получиться благодаря цифровизации отрасли, развитию механизмов лесовосстановления, созданию лесных питомников, поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог. Благими намерениями… Так, специалисты планируют оцифровать и систематизировать сведения о лесах, цифровые технологии внедрят в процессы заготовки, транспортировки, хранения, переработки древесины. Приоритет будет отдан переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого будут усовершенствованы инструменты господдержки, скорректируют таможенно-тарифную политику — эти изменения должны стать толчком к открытию новых предприятий и созданию рабочих мест. Важной задачей в новом документе стало лесосбережение и борьба с пожарами. Рослесхоз улучшит системы дистанционного мониторинга, чтобы оперативно передавать информацию о возникающих возгораниях. Эти меры должны обеспечить более интенсивный рост лесного бизнеса, позволят декриминализировать отрасль и опередить смежный сектора промышленности по экономическому росту. Подробный план реализации стратегии правительство представит в течение полугода, однако на Дальнем Востоке уже началась работа в этих направлениях. Так, министерство развития Дальнего Востока и Арктики, министерство природных ресурсов и экологии согласовали «дорожную карту» — это план мероприятий по внедрению информационной системы «Лесвосток.рф» на территории Забайкальского и Хабаровского края. Система позволит контролировать освоение лесных участков и оценивать эффективность проектов по деревообработке в ДФО. Министр лесного хозяйства Приморского края Константин Степанов заявил, что в ближайшее время в регионе проведут паспортизацию и цифровизацию лесной отрасли — в крае обеспечат выполнение задачи по переработке всех видов древесины, которая заготавливается внутри страны. Позже, в рамках рабочего визита в Приморье, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что экономику российских регионов нужно диверсифицировать, чтобы снизить риски и дать толчок экономическому развитию страны. «Мы должны не просто справиться, мы должны извлечь дополнительную прибыль. Наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. Это относиться к лесу, и к рыбе. Мы должны создавать экономику, создавать рабочие места в границах РФ, а не за рубежом», — отметил Трутнев. Также в Приморском крае была заявлена большая программа по борьбе с незаконной вырубкой леса. Специалисты регионального минсельхоза заявили, что главная задача — пресечь деятельность браконьеров и легализовать работу предпринимателей, которые работают в полулегальном поле. Для этого сотрудники министерства будут проводить ежемесячные сверки с органами внутренних дел, чтобы отслеживать динамику лесных преступлений. …выстлана дорога в лес В теории — всё неплохо, однако на практике всё может быть не столь однозначно. Эксперты отмечают, что в пунктах новой стратегии есть места, которые не позволят наладить работу отрасли. «Эта цифровизация идёт уже с 2014 года. Есть система „ЛесЕГАИС“, в которую, по идее, мы и так все сделки с пиломатериалом и кругляком вносим: кому продали, сколько отгрузили, у кого купили. Те отчёты об использовании лесов, которые лесозаготовители сдают в наши региональные профильные министерства должны заноситься в систему — все декларации, договора есть в этой системе уже лет пять как», — рассказала председатель Союза лесопроизводителей и деревопереработчиков Приморского края Лариса Бутенко. Лариса Бутенко Photo: Лариса Бутенко В декабре 2020 года в России были приняты поправки в лесной кодекс. Согласно новым вводным, все пункты складирования, хранения, переработки древесины должны быть внесены в электронную систему, от лесного склада до магазина. «Ежедневно мы обязаны теперь вносить информацию, сколько леса приехало и уехало. Плюс новые отчёты о переработке, информация о мощностях и автотранспорте. Кто будет это контролировать — я не понимаю. Кроме того, все места складирования за счёт предпринимателей должны быть оснащены средствами видеофиксации. Но у нас уже лесозаготовители при сдаче отчёта прилагают съёмки с дронов о том, сколько у них пеньков», — отметила Бутенко. По мнению специалиста, положения новой стратегии развития лесной отрасли оторваны от реальности — не отражают реальных проблем лесопромышленного сектора и не решают их. Специалист отмечает, что цифровизация не принесёт ясности, а лишь добавит бюрократических ограничений для предпринимателей и может подстегнуть коррупцию в секторе — когда правоохранители не будут разбираться во всех сопроводительных документах и станут предоставлять право реализации на основе собственных предпочтений. Как рассказала Лариса Бутенко, цифровизация может привести к увеличению расходов самих предпринимателей. Что касается переориентации отрасли с экспорта на производство — для этого необходимы огромные инвестиции. «Для того чтобы увеличить переработку нужны: первое — колоссальные деньги на техническое „перевооружение“, второе (и это самое главное) — кадры. Где взять эти кадры, которые будут на сверхтехнологичном оборудовании работать? Это глобальные проблемы, которые не решить до 2030 года — необходима комплексная работа с подготовительными учреждениями, колледжами. В Приморье рамщиков не учат нигде, а пилоточей — на всём Дальнем Востоке», — отметила специалист. По её словам, внутренний рынок — неплатежеспособен и очень ограничен своими объёмами. Леса в стране много, но мало его потребителей. Сложно привлекать инвестиции в строительство лесоперерабатывающих заводов, в том числе и иностранные, из-за «нестабильного» и меняющегося законодательства. «Помочь в этой ситуации могло бы чувство доверия между бизнесом и властью, чтобы люди не строили пилорамы и сушилки, которые потом простаивают из-за изменившегося законодательства. Чтобы эффективно бороться с нелегальным оборотом, нужно вернуться к системе лесничеств — когда не один человек на 20 тысяч километров, один он не может ничего сделать. Повышение зарплат этим специалистам, чтобы какой-нибудь недобропорядочный гражданин не предложил нечто большее этому сотруднику. Часто эта взаимосвязь и рождает незаконную рубку. Ну и не стоит считать всякого предпринимателя, который занимается лесом, незаконным заготовителем. Проблема требует комплексного решения, предприниматели должны быть уверены, чтобы вкладываться в это дело», — заключила Лариса Бутенко.

