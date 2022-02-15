Приморский край вышел в лидеры по темпам продаж квартир в новостройках

По итогам 2021 года продажи квартир и других помещений в новостройках всей страны выросли на 17,6%, до 898,6 тыс. сделок. По темпам роста реализаций квартир в строящихся домах лидирует Приморский край.

Основным драйвером продаж на первичном рынке жилья были программы льготной ипотеки. Это следует из расчётов РБК на основе данных Росреестра. При этом стоит отметить методику подсчётов Росреестра. Продажи в новостройках ведомство учитывает по количеству заключённых договоров долевого участия (ДДУ). По ним продаются не только квартиры, но и нежилые помещения, к которым относятся апартаменты, машино-места, кладовые, помещения магазинов и т. п. Но основная часть заключенных договоров — квартиры. При подсчётах сравнивались показатели по заключённым ДДУ, предоставленные Росреестром или размещенные на официальном сайте службы. После того как дом достроен, квартиры в нём продаются по договорам купли-продажи, поэтому даже если их продает застройщик, они не учтены в этой статистике. Среди регионов, в которых в прошлом году было продано более 10 тыс. квартир или других помещений в новостройках, по темпам роста на первом месте — Приморье, где в 2021 году было заключено 10,4 тыс. договоров долевого участия — на 55,5% больше, чем годом ранее, и более чем в два раза больше, чем в допандемийном 2019 году. Высокий спрос связан с льготной дальневосточной ипотекой, а также с дефицитом проектов в регионе, поэтому в Приморье и идут федеральные игроки, объясняет финансовый директор Wainbridge Андрей Безверхий. Кроме того, регион привлекает застройщиков налоговыми послаблениями. Однако главная причина — в неразвитости рынка недвижимости и низкой конкурентной среде, считает эксперт. — В относительно богатом регионе с высоким потенциальным спросом просто нет качественного продукта комфорт- и бизнес-класса, при том, что спрос на него очень высокий, — отметил собеседник РБК. При этом он прогнозирует, что в ближайшие 10–15 лет можно ждать продолжения развития строительной индустрии, транспортно-дорожной сети и роста экономики во Владивостоке и в целом в Приморском крае. При этом эксперты в самом регионе считают, что ожидать уменьшения цен на жильё во Владивостоке бессмысленно. По данным Приморскстата, в 4 квартале 2021 года средняя стоимость жилого метра в новостройках края составила 122,18 тыс. рублей. Обращаем внимание, что речь идёт о ценах по всему краю, а если брать только Владивосток, где сосредоточено около 80% стройплощадок жилых зданий, то здесь цены уже перешли 200 тыс. рублей за метр. Среди причин удорожания квартир называют, помимо льготной ипотеки, роста спроса на жильё и относительно небольшого числа новых запусков проектов — удорожание стройматериалов.

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