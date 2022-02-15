Приморский край вышел в лидеры по темпам продаж квартир в новостройках

Основным драйвером продаж на первичном рынке жилья были программы льготной ипотеки. Это следует из расчётов РБК на основе данных Росреестра.
При этом стоит отметить методику подсчётов Росреестра. Продажи в новостройках ведомство учитывает по количеству заключённых договоров долевого участия (ДДУ). По ним продаются не только квартиры, но и нежилые помещения, к которым относятся апартаменты, машино-места, кладовые, помещения магазинов и т. п. Но основная часть заключенных договоров — квартиры.
При подсчётах сравнивались показатели по заключённым ДДУ, предоставленные Росреестром или размещенные на официальном сайте службы. После того как дом достроен, квартиры в нём продаются по договорам купли-продажи, поэтому даже если их продает застройщик, они не учтены в этой статистике.
Среди регионов, в которых в прошлом году было продано более 10 тыс. квартир или других помещений в новостройках, по темпам роста на первом месте — Приморье, где в 2021 году было заключено 10,4 тыс. договоров долевого участия — на 55,5% больше, чем годом ранее, и более чем в два раза больше, чем в допандемийном 2019 году.
Высокий спрос связан с льготной дальневосточной ипотекой, а также с дефицитом проектов в регионе, поэтому в Приморье и идут федеральные игроки, объясняет финансовый директор Wainbridge Андрей Безверхий. Кроме того, регион привлекает застройщиков налоговыми послаблениями. Однако главная причина — в неразвитости рынка недвижимости и низкой конкурентной среде, считает эксперт.
— В относительно богатом регионе с высоким потенциальным спросом просто нет качественного продукта комфорт- и бизнес-класса, при том, что спрос на него очень высокий, — отметил собеседник РБК. При этом он прогнозирует, что в ближайшие 10–15 лет можно ждать продолжения развития строительной индустрии, транспортно-дорожной сети и роста экономики во Владивостоке и в целом в Приморском крае.
При этом эксперты в самом регионе считают, что ожидать уменьшения цен на жильё во Владивостоке бессмысленно. По данным Приморскстата, в 4 квартале 2021 года средняя стоимость жилого метра в новостройках края составила 122,18 тыс. рублей. Обращаем внимание, что речь идёт о ценах по всему краю, а если брать только Владивосток, где сосредоточено около 80% стройплощадок жилых зданий, то здесь цены уже перешли 200 тыс. рублей за метр. Среди причин удорожания квартир называют, помимо льготной ипотеки, роста спроса на жильё и относительно небольшого числа новых запусков проектов — удорожание стройматериалов.