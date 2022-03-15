«Ростелеком-Солар»: в марте резко возросло количество DDoS-атак на бизнес

«Ростелеком-Солар»: в марте резко возросло количество DDoS-атак на бизнес
«Ростелеком-Солар»: в марте резко возросло количество DDoS-атак на бизнес
Сегодня, 12:00ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Специалисты «Ростелеком-Солар» отмечают значительный рост DDoS-атак в коммерческом сегменте: с 1 по 10 марта здесь зафиксировано и отражено свыше 1100 таких атак, что уже превышает показатели за весь февраль.

Наиболее атакуемым бизнес-сегментом стали банки, где выявлено свыше 450 атак, что более чем в 4 раза превышает показатели февраля. При этом главной мишенью злоумышленников по-прежнему остаются ресурсы органов власти. Только за прошедшие трое суток на один из госпорталов совершено около 1700 DDoS-атак.

Эксперты «Ростелеком-Солар» ещё 22–23 февраля отметили повышенную активность на хакерских форумах. А уже 25 февраля начались массовые атаки на интернет-ресурсы госвласти. Количество атак в сотни раз превышало обычные показатели, а их мощность была в 2–3 раза выше. Наряду с этим трендом в марте начался заметный рост атак на бизнес, в первую очередь на банковский сектор. В целом DDoS осуществляется непрерывно: один ресурс могут атаковать в течение 12–14 часов. Географически большая часть атак идет с IP-адресов США.

— В случае с DDoS речь идет не о взломе того или иного портала, а только о его доступности — данным пользователей ничто не угрожает. Об этом важно помнить, чтобы не поддаваться на провокации хакеров, — подчеркнул руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Егор Валов. — Мы непрерывно и в беспрецедентно сжатые сроки адаптируем механизмы защиты под быстро меняющиеся векторы атак — соответствующие меры сегодня принимаются в течение десятков минут. В ходе этого противостояния пользователи могут замечать временные перебои в работе интернет-ресурсов, но через короткое время ресурсы возвращаются к обычному режиму работы.

Сегодня «Ростелеком-Солар» обеспечивает защиту от DDoS для более 400 компаний и организаций из госсектора, банков, ТЭК, промышленности, ритейла и др. отраслей. Среди защищаемых объектов — большое количество ключевых российских интернет-ресурсов. Центр противодействия кибератакам Solar JSOC (а это свыше 400 специалистов по кибербезопасности) работает в круглосуточном режиме.

Справка «ЗР»

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

Сюжеты:
Приморье
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