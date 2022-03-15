Как стало известно «Известиям», Андрей Белоусов потребовал выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок. И уже к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.
Но не только сахар значительно подорожал. Гречневая крупа грозит стать дефицитом. Как уже писал «ЗР», во Владивостоке отмечен резкий рост спроса на сахар — в правительстве края привели даже статистические данные — на 10 марта отмечено четырёхкратное увеличение объёмов продаж сахарного песка. И не только сладкий продукт идёт нарасхват. Раскупают муку, рис, гречку, растительное масло. Читательница «ЗР» пожаловалась журналистам, что, объехав несколько магазинов сети «Реми», ей не удалось купить гречневую крупу на развес. Расфасованная производителем гречневая крупа была, но за 900 граммовый пакет ей пришлось отдать бы почти 180 рублей. К таким ценам она ещё не готова. Также на полках только одного магазина нашла пакет сахара-песка по 75.90 рублей.
— В пакете полтора кг, а лимит в одни руки — 2 кг, ещё полкило могла бы взять, но такой фасовки нет, — пожаловалась жительница Владивостока. Она сказала, что покупает сахар раз в полгода, крайний раз брала по 56 рублей за кило в том же магазине сети «Реми».
Также женщина рассказала — на кассе её уверили, что дефицита продуктов нет, несколько раз в день в торговый зал выносят расфасованные сахар-песок и гречневую крупу, но люди всё мигом разбирают. И посетовали, дескать, куда им столько, продукты же имеют ограниченный срок хранения. Но в ажиотажном порыве действует принцип — все берут, и мне надо.