Но не только сахар значительно подорожал. Гречневая крупа грозит стать дефицитом. Как уже писал «ЗР», во Владивостоке отмечен резкий рост спроса на сахар — в правительстве края привели даже статистические данные — на 10 марта отмечено четырёхкратное увеличение объёмов продаж сахарного песка. И не только сладкий продукт идёт нарасхват. Раскупают муку, рис, гречку, растительное масло. Читательница «ЗР» пожаловалась журналистам, что, объехав несколько магазинов сети «Реми», ей не удалось купить гречневую крупу на развес. Расфасованная производителем гречневая крупа была, но за 900 граммовый пакет ей пришлось отдать бы почти 180 рублей. К таким ценам она ещё не готова. Также на полках только одного магазина нашла пакет сахара-песка по 75.90 рублей.